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內地鋼鐵PMI指數兩連降：疫情對供應鏈影響明顯 供需均降

經濟脈搏 19:03 2022/04/03

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因新冠疫情對供應鏈影響，供需均降。內地3月鋼鐵PMI指數為44.3%，按月下降3.0個百分點，鋼鐵行業增速下降。該指數在今年1月取得較好開局，2月按月小幅下降0.2個百分點。

據中物聯鋼鐵物流專業委員會發布最新報告分項指數顯示，3月內地疫情多點散發對鋼鐵行業影響較為明顯，鋼廠生產有所下滑，市場需求整體收緊，原材料和產成品物流運輸壓力加大，市場價格上升。

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報告同時指出，後市鋼鐵行業具有穩定回升基礎。預計4月市場需求加快釋放，鋼廠生產趨於回升，但成本壓力或將持續，帶動鋼價小幅上漲。

鑑於上述情況，3月生產量指數為45.4%，按月下降3.8個百分點。據中國鋼鐵工業協會數據統計，截至3月中旬，全國粗鋼日產量262.07萬噸，相比1-2月下降2.11%；生鐵日產量213.58萬噸，相比1-2月下降4.63%；鋼材日產量331.60萬噸，相比1-2月下降0.54%。而由於原材料運輸困難，鋼廠在生產過程中加大了庫存原材料的消耗，原材料庫存指數按月下降4.5個百分點至38.2%。

過去的3月，受Omicron影響，國內疫情波及多個城市，對鋼鐵行業供應鏈也存在比較大的影響。

報告稱，3月前半月為保障冬殘奧會和兩會順利進行，鋼廠生產面臨環保限產，但是從產量來看生產相對平穩。後半月多地疫情散發，對鋼鐵行業供應鏈影響較大，一是部分地區疫情導致人員上崗受到影響，鋼廠開工有所受限；二是原材料和產成品物流成本上升，時間拉長，甚至直接受阻，導致鋼廠生產放緩。

從需求端來看，疫情帶來的影響也較為明顯。報告分析，一是直接影響到用鋼方的開工；二是影響物流環節時效和成本，從而對需求形成一定抑制。結合來看，市場需求有所收緊。

2018年以來鋼鐵行業PMI變化

值得關註的是，疫情對鋼鐵行業的影響也延伸到價格領域。一方面，疫情對鋼鐵生產成本有所影響，進而影響到產品價格。3月，地緣政治因素導致國際大宗商品市場波動，國際鐵礦石、煤炭、原油等商品市場供給存在壓力，價格明顯上漲，並傳導至中國。

在此背景下，中國內地疫情多點散發進一步增加了物流環節的成本，導致企業鐵礦石、焦炭等原材料支出上升，推高了鋼材銷售價格。

責任編輯：李冰琪

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