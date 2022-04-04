上海多9千宗病例 完成篩查及研判前繼續封控（第三版）

內地疫情繼續擴大，昨日（3日）新增13137宗本土病例，上海增超過9000宗感染，再創單日新高，當地一連兩日展開強檢，市政府今日（4日）晚間宣布，隨後再進行檢測、覆核、人員轉運及相關分析研判工作，結合篩查結果明確後續管控措施，在未完成工作前，全市繼續實施封控管理，足不出戶。

解放軍2000人支援上海抗疫

據上海市衛健委周一公佈，上海昨日新增425宗本土新冠確診病例以及8581宗本土無症狀感染者，95%是無症狀感染，總計9006新病例，連續第三日創新高。其中，71宗確診病例為此前無症狀感染者轉歸，7宗確診病例和7,920宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

上海今日展開全市核酸檢測，解放軍緊急抽調衛勤力量2000餘人，支援上海市進行疫情防控工作。此次抽組的衛勤力量來自陸軍、海軍、聯勤保障部隊所屬七個醫療單位，抵達後將迅速開展醫療救治、核酸檢測等工作。

逾3.8萬名醫務人員馳援上海

另據央視報道，正在上海抗疫的國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝介紹，目前全國15個省份已經派出了醫務人員3.8萬多人，另外還調集了核酸檢測力量238萬管來支援上海。其中9個省份派出了1.1萬多名醫務人員，承擔方艙醫院醫療隊的任務，另外還有4個省份派出核酸採樣的醫務人員2.32萬多人。另外從12個省份派出了實驗室核酸檢測隊伍，有將近4千人。

中央政治局委員、副總理孫春蘭在上海調研疫情防控時要求，「盡銳出戰，以快制快」，用最短時間遏制疫情擴散。她指出，上海作為人口高度密集的超大城市，也是承載特殊功能的經濟中心城市，在堅決控制疫情的同時，亦要保障城市和核心功能穩定運行，必須著力破解瓶頸短板，從嚴落實防控措施，盡快斬斷疫情傳播鏈，有序組織實施好全員核酸篩查。

另外，吉林省新增3560宗本土個案，較前一日減少近900宗，無症狀患者佔77%，長春市繼續是疫情中心，有逾2900宗本土個案，吉林市有600多宗。

責任編輯：蒯宇澄

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