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內地新增1.3萬宗本土個案 上海多9000宗連3日創新高

社會熱點 10:43 2022/04/04

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內地疫情繼續擴大，昨日新增13137宗本土病例，近九成是無症狀感染，上海昨日（3日）新增超過9000宗感染，再創單日新高。中國解放軍派出後勤力量支援防疫工作，展開醫療與核酸檢測等工作。

解放軍2000人支援上海抗疫

據上海市衛健委周一公佈，上海昨日新增425宗本土新冠確診病例以及8581宗本土無症狀感染者，95%是無症狀感染，總計9006新病例，連續第三日創新高。其中，71宗確診病例為此前無症狀感染者轉歸，7宗確診病例和7,920宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

上海今日展開全市核酸檢測，解放軍緊急抽調衛勤力量2000餘人，支援上海市進行疫情防控工作。此次抽組的衛勤力量來自陸軍、海軍、聯勤保障部隊所屬七個醫療單位，抵達後將迅速開展醫療救治、核酸檢測等工作。

另據環球網報道，截至昨日下午3時，來自武漢、天津、南昌、濟南等地數千名醫務人員攜帶醫療物資，分別乘坐10趟高鐵列車抵達上海。上海市衛健委透露，全國多地援助上海的醫療隊總人數約一萬人，於近日分批抵達上海，其中部分醫療隊已入駐方艙醫院，準備接收冠病輕症患者和無症狀感染者。

中央政治局委員、副總理孫春蘭在上海調研疫情防控時要求，「盡銳出戰，以快制快」，用最短時間遏制疫情擴散。她指出，上海作為人口高度密集的超大城市，也是承載特殊功能的經濟中心城市，在堅決控制疫情的同時，亦要保障城市和核心功能穩定運行，必須著力破解瓶頸短板，從嚴落實防控措施，盡快斬斷疫情傳播鏈，有序組織實施好全員核酸篩查。

另外，吉林省新增3560宗本土個案，較前一日減少近900宗，無症狀患者佔77%，長春市繼續是疫情中心，有逾2900宗本土個案，吉林市有600多宗。

責任編輯：蒯宇澄

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