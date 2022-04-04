上海嬰幼兒隔離點惹議 衛健委：家長陽性才可陪護（有片）

日前上海被爆出嬰幼兒隔離點，數個嬰兒擠在一張嬰兒床，疏於照料引發爭議。今日（4日）上海衛健委回應，除非家長同樣陽性，不符合的患兒將分類收治。

市衛生健康委一級巡視員吳乾渝今日（4日）表示，兒童感染者的救治和醫學觀察，是我們非常重要的工作，也牽動着大家的心。近日，我們再次發出工作提示，要求各定點醫院和集中收治點重點關注特殊患者，包括兒童、孕產婦、老人等群體，對他們進行分類收治。

感染者應當與非感染者隔離

她指，對於大家關心的家長陪護問題，首先需要說明的是，根據《傳染病防治法》、防控工作要求等，感染者應當與非感染者隔離。按照分類收治的原則，我們已經明確，如果兒童家長同樣是陽性感染者，可以同住在兒童區域陪護照顧，一起接受觀察治療。

對於兒童感染者，如果家人不符合陪同條件，且患兒小於7歲，將在公衛中心接受治療；其他大齡兒童和青少年，以及家長符合陪同條件的低齡兒童感染者，將主要在集中收治點隔離治療，並配置專業的兒科醫療團隊，保障患兒得到規範專業的治療和生活照料。

內地網上近日流傳影片指，當地醫院疑因看護人手不足，把多名嬰兒放在同一張床上，且任由其放聲大哭，該醫院後來被查出是金山區公共衞生臨床中心。院方則闢謠指，影片是該院兒科病房在內部騰挪過程中的一些場景，並非「嬰幼兒隔離點」。

22個歐盟國家去信上海當局

法國領事總代表22個歐盟國家去信上海市政府指，當地封控措施為各國僑民造成許多困難。信中提出多點要求，包括父母和孩子任何情況都不能被分開，以及未被感染的市民不應被送入集中隔離點。

《中國慈善家》上週六（2日）致電上海公共衞生臨床中心，詢問關於嬰幼兒隔離的問題，但沒得到直接的答覆。上海市民政局副局長曾群在今日的新聞發布會回應類似的問題指，因疫情可能導致的兒童臨時監護問題，在家長同意的前提下，指派專人臨時照料，確保孩子處於有效監護的狀態。

責任編輯：袁瑋婧