中國駐英大使館斥《泰晤士報》稱中方網攻烏克蘭抹黑

中國駐英國大使館發言人就英國《泰晤士報》稱中方對烏克蘭實施網路攻擊，批評純屬一派胡言，不足為信。

據中國駐英國大使館官方網站，該發言人指出，《泰晤士報》一段時間以來的涉華報導存在大量失實、刻意歪曲甚至造謠抹黑，這是嚴重違反新聞職業道德和誤導讀者。

發言人重申，中國始終是世界上維護和平的力量。中方一貫維護和平、反對戰爭，根據事情是非曲直採取客觀公正的態度，獨立自主地確定政策立場。中方提出，解決烏克蘭危機，當務之急是各方要一起推動當事方對話談判，儘快實現停火止戰，避免局勢進一步惡化；長遠之道要摒棄冷戰思維，不搞集團對抗，通過談判真正形成平衡、有效、可持續的地區安全架構，實現歐洲大陸的長治久安。

他強調，中方絕不接受任何外來脅迫或壓力，堅決反對任何針對中國的猜忌或無端指責。

外交部發言人趙立堅早前亦就相關問題表示，中國國家互聯網應急中心日前檢測發現，2月下旬以來，中國互聯網持續遭受境外組織網絡攻擊，其通過攻擊控制中國境內計算機，進而對俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯進行網絡攻擊。經分析這些攻擊地址主要來自美國，也有少量的攻擊地址來自德國、荷蘭等國家，87%的攻擊目標是俄羅斯。

趙立堅表示，這些數據證明美國是真正的黑客帝國，中方對來自美國的利用中國為跳板，對他國實施網絡攻擊的行為表示嚴重關切。這再次表明中國是很多國家黑客攻擊的目標。在當前烏克蘭形勢下，上述行為可能產生誤導國際社會，散佈虛假信息的不良效果。中方敦促美國政府在網絡空間領域採取更加負責任的態度，立刻停止此類惡意網絡活動。

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責任編輯：蒯宇澄

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