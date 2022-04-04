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23省份2021年出生人口數據出爐：9省出現自然負增長

社會熱點 13:19 2022/04/04

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國家統計局發布2021年人口數據後，各地也陸續發布了當地數據，目前已有27省份發布了2021年常住人口數據，其中有23個省份發布了2021年的出生人口相關數據，9個省份出生率出現自然負增長。

廣東出生人口超100萬人 

據第一財經報道，截至4月3日，23個發布了人口數據的省份當中，有四個省去年出生人口超過50萬人，廣東是唯一出生人口超100萬人的省份，達到了118.31萬人。廣東之後，河南和山東分列二三位。

出生率方面，有9個省份人口出現自然負增長，包括河北、江蘇、湖南、湖北、山西、重慶、內蒙古、上海、黑龍江。這其中，包括江蘇、湖北、湖南、內蒙古和山西均是近幾十年來人口自然增長率首次轉負。只有貴州和青海出生率高於1%。

總體上看，人口出生率較高的地方，主要集中在西部和中部一些城鎮化率較低的地方。不過，像廣東和福建這兩個城鎮化率較高的沿海經濟發達省份，出生率也比較高。廣東、福建受傳統的宗族文化等因素影響，生育意願比較高。

以福建為例，廈門大學經濟學系副教授丁長發對第一財經分析，福建南部地區如泉州、莆田等地生育意願比較高。 「這些地方都是以民營經濟、經商群體為主，很多人家大業大，經濟條件較好，對養育多孩的承擔能力較強」。

在廣東，一方面潮汕等地的生育意願比較高，另一方面廣東流入的人口最多，流入人口以青壯年為主，育齡年齡段的人口較多。

責任編輯：蒯宇澄

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