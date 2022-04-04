內地電影院營業率不足50% 今年首季票房降23%

內地疫情持續，多地戲院關閉逾月，全國營業率不足50%，票房跌入冰點，今年第一季度，全國電影票房約140億元（人民幣，下同），較上年同期的181億元減少約23%。

據證券時報報道，剛剛過去的三月，國內電影票房僅9.13億元，同比減少63.5%。而由於新片供應不足，影院營業率持續下降，昨日（3日）清明「小長假」首日，國內電影票房再次跌入冰點。

全國影院營業率為47.1%

報道指出，疫情影響下，吉林、上海影院目前均處於關閉狀態；山東、江蘇影院營業率在5%以下，接近全部關閉；福建、遼寧等省份營業率也在20%以下。在重點票房城市中，深圳、上海、南京等地影院均處於關閉狀態。燈塔專業版數據顯示，截至4月2日，全國營業影院總數為5671家，全國影院營業率為47.1%。

尤其是上海，長期是國內票房產出最高的城市。以今年1月份數據來看，全國票房共27.08億元，其中上海票房產出1.98億元，佔全國票房總額的7.3%。深圳票房8703萬元，也佔到全國的3%以上。

多部新片撤檔

在低迷的營業率背景下，原本多部定檔清明檔的影片，從3月25日開始集中宣佈了撤檔消息。

每日經濟新聞引述中國電影評論學會會長饒曙光表示，全國電影日票房已連續多日不足1200萬元，走勢太低迷了，最近一段時間不敢看電影市場數據。

證券時報亦指出，全國性影院營業率降低，僅是當前疫情防控形勢下的階段性狀態。隨着疫情好轉，影院營業率將會快速復甦。而更受電影從業者關心的，仍然是片源供應問題。

上海疫情對電影拍攝產生影響

在國產片方面，在當前的形勢下，影視公司對電影投資將更加慎重，可能會調整拍攝和上映計劃；此外，上海既是國內重要的票倉，也是重要的影視拍攝、製作基地，疫情反覆可能對電影拍攝及後期製作產生一定影響。

在進口片方面，2021年上映的進口影片數量較2019年減少近一半，票房減少約150億元，佔比由2019年的37.5%降低至15.5%。2022年以來，進口片供給不足的勢頭並未明顯改變。

不過，報道亦引述業內人士表示，在動態清零方針下，國內後續疫情爆發將更加局部化，影院出現整體停頓的可能性將越來越低。此外，在科學的疫情防控措施下，國內電影市場受疫情衝擊的影響也有望進一步降低。

中國電影近日就在回復投資者提問時表示，疫情反覆雖然對電影行業短期造成一定影響，但中國電影市場長期向好的趨勢沒有改變。

國家電影專資辦上週六發佈的數據顯示，在疫情形勢嚴峻的3月，國內仍有14家新建影院如期開業。

責任編輯：袁瑋婧