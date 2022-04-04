上海5萬公安全面出動 稱全力防風險、保安全

上海全面「封城」下，全市5萬名公安全員出勤，稱全力以赴戰疫情、防風險、保安全，加強社區巡查，並布控所有進入當地的通道。

市公安局副局長張亞宏今日（4日）稱，本輪疫情以來，公安機關持續啟動社會面最高等級勤務。社會面防控方面，最大限度把警力派到一線，投入到居民社區、菜場、商場、超市等重點區域，24小時巡邏。同時，組織警力駐守核酸篩查現場，還在方艙醫院部署警力，做好場內場外安全管理、警情處置等工作。

嚴密社區封控方面，公安會同各方力量組成網格化巡查隊伍，加強對居民社區內的巡視巡查，堅決落實「人不流動、足不出戶」要求。當局還綜合運用視頻巡邏、無人機和警用直升機高空巡查等方式，加強巡查和宣傳提示，勸返擅自外出活動人士，勸散人群聚集攀談等。

當局還大數據分析和基層基礎工作相結合，發揮公安民警「地區熟、人頭熟」優勢，加大「掃樓」、「巡街」力度，督促一些易漏檢人士完成檢測。

交通管理方面，上海全面布控機場、鐵路、公路、水路等所有入滬通道，切實築牢入滬出滬防疫屏障。在各個入滬高速道口，一線交警做好防疫安全檢查，保障各類抗疫、民生物資運輸車輛順暢通行。 守牢封控區域周界通道，全量管制越江橋隧、市境陸路道口、高速公路收費站匝道等，及時勸返違規越界的車輛。

另外，解放軍據報已抽調衛勤力量2000餘人，支援上海做好疫情防控工作。

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責任編輯：陳建錫