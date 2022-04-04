據報中石化中石油擬低價購入俄羅斯液化天然氣

彭博社引消息人士指，包括中石化(00386.HK)及中石油(00857.HK)等中國石油國企，正與供應商商討，以大幅折扣價格購買俄羅斯現貨天然氣。

報道指，俄烏戰事持續，美歐加大向莫斯科政府施壓和制裁，因應西方制裁措施，俄羅斯液化天然受到國際市場冷遇。中國公司正成為少數願意承擔這種風險的買家。

知情人士透露，一些進口商正考慮利用俄羅斯公司作為代表，參與俄羅斯液化天然氣採購招標，企圖隱瞞其他國家政府。

彭博指，中石油拒絕對此置評。中石化在清明節日期間未立即回復置評請求。

中國煉油企業據報購買廉價俄原油

報道指出，中國煉油企業也在低調購買廉價的俄羅斯原油。交易商透露，中國進口商已在最近幾周購買了幾批俄羅斯液化天然氣。

報道引述交易員指，俄羅斯液化天然氣價格比正常的北亞出貨價格低超過10%。俄烏戰爭導致供應吃緊，同時全球需求正在回升，液化天然氣現貨價格上月飆升至紀錄新高。

因應天氣轉暖及嚴格防疫措施抑制現貨需求，中國目前並不急需液化天然氣。儘管如此，在今夏價格再次上漲前，以大幅折扣價購買俄羅斯天然氣可幫助補充庫存。

反對西方動輒揮舞制裁大棒 外交部：中俄保持良好能源合作關係

【兩會2022】中國石化董事長：有能力、有決心確保油品供應

責任編輯：袁瑋婧