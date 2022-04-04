多家中國藥企轉向開發廣譜mRNA疫苗 對抗變種病毒

國產mRNA疫苗研發迎來新進展，近日，石藥集團 （01093） 和康希諾生物 （06185） 相繼宣布，其新冠mRNA疫苗均獲得臨床試驗批件，可進入臨床研究。

上述這兩款正在開發的新冠mRNA均帶有一定的廣譜性，試圖用於抗擊多種新冠變種病毒。

康希諾生物周一（4日）發佈公告稱，公司開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗已獲得國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件，臨床前研究結果顯示，該款疫苗可以誘導出針對多種世界衛生組織認定的重要變異株（包括當前流行株）的高滴度的中和抗體，與以原型株為基礎開發的現有新冠疫苗相比廣譜性更強，可以更有效地保護機體免受現有變異株的感染。

在前一天晚上，石藥集團也宣布，公司開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗（「SYS6006」）已獲國家藥品監督管理局批准，可在中國開展臨床研究。

石藥集團公告顯示，「SYS6006」為公司針對新型冠狀病毒變異毒株自主研發的mRNA疫苗。該產品根據毒株的流行情況進行針對性的抗原突變設計，臨床前研究表明，該產品對包含Omicron和Delta在內的當前主流突變毒株具有良好的免疫保護效力；通過體液免疫和細胞免疫對機體提供免疫保護，並可產生記憶性B細胞，提供長效保護效力。此外，臨床前安全性評價數據也充分證明了該產品的安全性。

除了上述這兩家企業外，據第一財經報道，嘉晨西海（杭州）生物技術有限公司與民海生物聯合開展的mRNA新冠疫苗研發，目前已完成Omicron疫苗及多價疫苗的免疫效果驗證評價工作，製備的Omicron變異株mRNA疫苗在小鼠體內可誘導高滴度的中和抗體。

報道指，為了更有效抗擊Omicron變異株，針對不同的疫苗技術路線，不少藥企都在嘗試開展多價疫苗研究，開發多價疫苗的優勢之一，在於可以同時應對多種變異的病毒，具備一定的廣譜性。

復旦大學病原微生物研究所所長姜世勃表示，不同技術平台的新冠疫苗開發路線，對開發廣譜性的策略有所不同，如mRNA疫苗技術路線可以通過適度改變疫苗抗原或加入分子內免疫佐劑，從而提高免疫反應和廣譜性。

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康希諾生物：新冠mRNA疫苗獲國家藥監局批准臨床試驗

責任編輯：蒯宇澄

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