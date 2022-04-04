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北京新增10宗本土感染 與南韓進口服裝有關

社會熱點 17:32 2022/04/04

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北京新增本土感染者10宗。當局要求進返京人員抵京後7日內不聚餐、不聚會。北京、江蘇和遼寧Omicron疫情被指與南韓進口服裝有關。

北京今日下午（4日）召開疫情防控記者會通報，4月3日16時至4日16時，北京新增本土新冠肺炎感染者10宗，其中確診病例9宗，無症狀感染者1宗。

當局指，當前首都疫情形勢嚴峻複雜，呈現境外輸入、京外輸入多點散發，帶有聚集性疫情。北京新發生的三個傳播鏈條，進一步說明，境外輸入、京外輸入是北京最大防控風險。望京及周邊地區要迅速開展全區域核酸檢測篩查，做好信息橫傳，確保不漏一人。

北京新增10宗本土感染 新現三個傳播鏈

同場記者會上，北京市疾病預防控制中心副主任、全國新冠肺炎病毒專家組成員龐星火介紹，本次疫情涉及一起聚集性疫情，共8人，均為專營韓國服裝的望京SOHO小金閣閣服裝店店員或同住人員。

據健康時報APP，遼寧大連市通報，4月1日新增的一宗陽性感染者基因序列為 Omicron BA.2 進化分支，與本輪疫情和既往本土及境外輸入病毒毒株不同源。該名感染者為經營南韓進口服裝商店的店員，店內的南韓進口服裝、包裝袋內表面均檢測出新冠病毒核酸單基因陽性。

江蘇常熟市通報，3月28日報告的一宗確診病例，經反覆流調和檢測，患者住處衣櫃內4份網購南韓衛衣檢出陽性，其他環境、密接、次密接和一般接觸者多次核酸檢測結果均為陰性。結合國內南韓進口服裝相關病例，經綜合分析本例疫情與網購南韓服裝有關。

責任編輯：李冰琪

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