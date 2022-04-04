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華為再成立十大「軍團」 任正非：雨不打花花不紅

經濟脈搏 17:58 2022/04/04

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繼去年成立首批五個軍團後，華為內部論壇「心聲社區」最新消息顯示，3月30日，華為在深圳華為坂田基地舉行第二批十個軍團組建成立大會。華為董事、CEO任正非和公司主要高管出席大會，包括新擔任華為輪值董事長職務的孟晚舟，為軍團授旗。

包括電力數字化、運動健康軍團等

綜合內媒報道，華為新成立的第二批十個軍團包括電力數字化軍團、政務一網通軍團、機場與軌道軍團、互動媒體軍團、運動健康軍團、顯示新核軍團、園區軍團、廣域網絡軍團、數據中心底座軍團與數字站點軍團。

視頻顯示，在授旗儀式上，華為監事會主席郭平、輪值董事長胡厚崑等為各個軍團授旗。新擔任華為輪值董事長職務的華為CFO孟晚舟也現身儀式，並為運動健康軍團授旗。

任正非在儀式上談及軍團來源時說，2014年6月6日，《紐約時報》報導了谷歌（Google）的一個特殊組織，這個組織是由博士、科學家、工程師和營銷專家組成的群體，大概也就五六十個人，但是他們的目標就是要做世界第一，不能做到世界第一，他們決不退出這個團體。

任正非說：「雨不打花花不紅。我們不能只天上有云，但不下雨，或者下雨不落在花上，客戶感知不到。我們採取軍團化的改革，就是要縮短客戶需求和解決方案、產品開發維護之間的聯結，打通快速簡潔的傳遞過程，減少傳遞中的物耗和損耗。當前國際風雲變幻，我們面臨著越來越嚴苛打壓的時候，我們公司要穩住陣腳，要積極調整隊形，堅定地為客戶創造價值，不能動搖，所以要採取靈活機動的戰略戰術。

78歲的任正非出席華為第二批軍團組建成立大會。 （圖片來源：華為官方社交媒體視頻截圖）

孟晚舟在授旗儀式則提到：「我在溫哥華的時候，得到了一個非常珍貴的禮物，就是我們運動健康軍團的華為手錶，有了那塊手錶以後，我就開始愛上了運動，熱愛美、熱愛生活的人都會熱愛運動、熱愛健康。」

對於華為成立多個「軍團」，時任華為輪值董事長郭平日前在華為年報會上表示，軍團是代表行業在公司尋找合適的技術；而面向客戶，軍團代表華為公司與合作夥伴一起尋找解決的方案。他說，華為產品線比較長，技術也比較多、比較繁雜，通過「軍團」這樣短鏈條的運作和管理授權，使得客戶更容易跟華為做生意，希望這種試點能為客戶，也為華為創造一個新的共贏的商業模式。

去年10月29日，華為成立第一批五大軍團，分別是煤礦軍團、智慧公路軍團、海關和港口軍團、智能光伏軍團和數據中心能源軍團。

據華為2021年年報，華為煤礦軍團致力於以領先的ICT 技術深度融合礦業OT生產系統和IT支撐系統，形成一個貫穿礦業全業務流的工業互聯網架構體系，並已服務於中國各大煤炭集團、金屬和非金屬礦業集團。

孟晚舟擔任華為輪值董事長 當值期間是公司最高領袖

華為發布業績 孟晚舟亮相：華為也許已穿過劫難黑障區（更新版）

責任編輯：蒯宇澄

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