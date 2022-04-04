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網傳彭于晏在上海做核酸檢測志願者 工作人員：美麗誤會（多圖）

社會熱點 18:10 2022/04/04

分享：

上海今日（4日）全民核酸檢測，網傳一張志願者合照，一「大白」防護服上寫有「彭于晏」的名字，彭于晏做核酸檢測志願者一時成為微博熱搜。該志願者隨後親自闢謠稱自己僅為了活躍氣氛才成為彭于晏分身，相關工作人員亦指，演員彭于晏是作為居民測核酸。

據澎湃新聞報道，台灣演員彭于晏昨日（3日）在ig曬出帶魚照片，上海網民意識到彭于晏正是住在上海居家隔離中，曬出的正是長寧區向居民發送的社區物資大禮包。

此外，今日有市民在社交平台上曬出一張核酸篩查人員與志願者的合影，最右的「大白」衣服上寫着彭于晏，不少網友將其認成演員彭于晏。對此，澎湃新聞引述相關街道工作人員表示，照片上的「大白」不是演員彭于晏。彭于晏是作為居民，來做核酸。網上亦有不少同小區居民分享偷拍到的彭于晏做核酸的照片。

    點擊圖片放大
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下午1時許，身着「彭于晏」字樣的「大白」本人也在微博澄清，自己是照片中的志願者「彭于晏」，但本名不叫彭于晏，家住靜安大寧地區，在大白上寫這個名字只是為了活躍下氣氛。「今天我是大寧彭于晏分晏，想着被關着都很無聊，就活躍活躍氣氛。大白服真的穿了親媽都不認識，寫誰就是誰……照片裏是我們大寧象嶼小區可愛的志願者們，向所有志願者所有幫助身邊的人致敬！」該博主說。

另據《新京報文娛》微博，對這個「美麗的誤會」，彭于晏工作室代表他回應稱：「向所有防疫人員致敬，你們辛苦了！被誤認『大白』是個美麗的誤會，感謝喜愛。請一定注意疫情防護，配合相關工作是我們對防疫最大的支持。大家加油！上海加油！」

責任編輯：袁瑋婧

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