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王毅與烏克蘭外長通話 稱勸和促談是中方基本態度

國情動向 21:48 2022/04/04

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中國外長王毅今日（4日）應約與烏克蘭外長庫列巴通電話，重點就當地局勢交換意見。王毅指，中國的基本態度是勸和促談，歡迎俄烏堅持談出和平。

中國外交部晚間發表新聞稿指，庫列巴在通話中先介紹了俄烏局勢，表示中國是偉大的國家，宣導並踐行和平共處五項原則，是維護和平的關鍵積極力量。 烏方重視中方的國際影響和威望，願同中方保持溝通，希望中方繼續為停火止戰發揮重要作用。

王毅指，中國在烏克蘭問題上的基本態度就是勸和促談，國家主席習近平主席多次全面闡述中國的立場主張，是應對當前挑戰的重要遵循。維護和平、反對戰爭，是中國的歷史文化傳統，也是中方一貫的外交政策。在烏克蘭問題上，中國不謀求地緣政治私利，沒有隔岸觀火心態，更不會做火上澆油的事情。中方真誠期待的目標只有一個，就是和平。中方歡迎俄烏和談，困難再大、分歧再多，也要堅持和平談判大方向，直到談出停火、談出和平。

王毅又指，戰事總會結束，關鍵是如何痛定思痛，維護好歐洲的持久安全。中方認為應本著安全不可分割原則，通過平等對話，真正建立均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。中方願秉持客觀公正立場，繼續以自己的方式，為此發揮建設性作用。相信烏方有足夠智慧自主作出符合本國人民根本利益的選擇。他又感謝烏政府和各界為協助中國在烏公民安全撤離所作努力，希望烏方繼續採取積極有效措施，確保自願留烏的少量中國公民安全。 

庫列巴贊同中方看法，感謝中方給予烏方人道主義援助，表示烏方仍致力於同俄方進行和談，找到持久解決辦法，烏克蘭願成為歐洲的大門。

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責任編輯：陳建錫

 

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