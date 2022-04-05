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內地增1.6萬宗本土感染 上海單日新增首次破萬 全市繼續封控管理

社會熱點 10:34 2022/04/05

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內地疫情持續升溫，昨（4日）新增超過1.6萬宗本土感染個案，包括1,173宗確診及超過1.5萬宗無症狀感染。重災區上海新增13,354宗本土個案，再創單日新高，其中有268宗確診，13,086宗無症狀感染，佔比近98%。全市將繼續實施封控管理，除因病就醫等外，嚴格落實「足不出戶」。

在上海市今日的疫情防控新聞發布會上，市政府副秘書長、市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝介紹，昨天新增陽性感染者數量首次破萬宗。3月以來的這波疫情，累計報告陽性感染者超過7.3萬宗。Omicron變異毒株傳播速度很快、隱匿性很強，目前上海疫情還在高位運行，形勢極其嚴峻。

上海昨日啟動全市核酸篩查，截至今日8時，全市共採樣2,566.5萬人、242.7萬管，已完成檢測192.5萬管，其余樣本還在檢測之中。

顧洪輝表示，這次核酸篩查結果出來後，將組織專業力量，抓緊對疫情進行分析研判，盡快明確後續防控措施並及時公布。這次核酸篩查結果全部出來前，請市民朋友繼續配合支持現有措施，除因病就醫等情況外，做到「足不出戶」。

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責任編輯：尹航

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