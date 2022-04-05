【內地疫情】北京衛健委提醒 謹慎郵購疫情高發國家地區商品

北京、江蘇和遼寧Omicron疫情被指與南韓進口服裝有關。北京市衛健委今日（5日）提醒，市民要進一步增強防控意識，落實防控責任，謹慎郵購疫情高發國家和地區的商品。

衛健委：謹慎郵購疫情高發國家和地區的商品

北京衛健委表示，目前內地疫情呈現多點散發和局部聚集交織的態勢，疫情形勢嚴峻，不能有絲毫麻痹松懈。要快速開展風險人員及物品排查，人物同溯、同防、同查、同管，堅決履行屬地、部門、單位和個人四方責任，重點人群、重點行業及重點區域要加強人員健康監測、核酸檢測等防控措施，根據疫情形勢，適當調整擴大核酸檢測範圍。

北京衛健委表示，市民要進一步增強防控意識，落實防控責任，謹慎郵購疫情高發國家和地區的商品；近期非必要不出京，不去中高風險地區旅行、出差、祭掃；進返京人員嚴格遵守進返京政策，按照要求開展核酸檢測、自身健康監測，7日內不聚餐、不聚會，不前往人群密集場所，降低傳播風險。

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同時，要強化主動報告意識，與病例活動軌跡有交集人員、接到健康寶彈窗提示人員、進返京風險人員，請立即主動向社區報告，配合各項防控措施；一旦出現發熱、乾咳等症狀，需立即戴好口罩到發熱門診排查，往返途中不要乘坐公交車、地鐵，減少與他人的接觸，不自行購藥服藥。

北京市昨日的疫情防控新聞發布會上通報，本次北京疫情涉及一起聚集性疫情，共8人，均為專營韓國服裝的望京SOHO小金閣閣服裝店店員或同住人員。稍早前，遼寧大連通報，有感染者為韓國進口服裝店的店員，店內進口服裝、包裝袋內表面均檢出陽性；江蘇常熟通報，一感染者衣櫃內4份網購韓國衛衣檢出陽性。

截至4月5日零時，韓國單日新增26.6萬確診。

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責任編輯：尹航

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