  • 23°C
香港時間 : 2022405日 (二) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】北京衛健委提醒 謹慎郵購疫情高發國家地區商品

社會熱點 11:15 2022/04/05

分享：

北京、江蘇和遼寧Omicron疫情被指與南韓進口服裝有關。北京市衛健委今日（5日）提醒，市民要進一步增強防控意識，落實防控責任，謹慎郵購疫情高發國家和地區的商品。

衛健委：謹慎郵購疫情高發國家和地區的商品

北京衛健委表示，目前內地疫情呈現多點散發和局部聚集交織的態勢，疫情形勢嚴峻，不能有絲毫麻痹松懈。要快速開展風險人員及物品排查，人物同溯、同防、同查、同管，堅決履行屬地、部門、單位和個人四方責任，重點人群、重點行業及重點區域要加強人員健康監測、核酸檢測等防控措施，根據疫情形勢，適當調整擴大核酸檢測範圍。

北京衛健委表示，市民要進一步增強防控意識，落實防控責任，謹慎郵購疫情高發國家和地區的商品；近期非必要不出京，不去中高風險地區旅行、出差、祭掃；進返京人員嚴格遵守進返京政策，按照要求開展核酸檢測、自身健康監測，7日內不聚餐、不聚會，不前往人群密集場所，降低傳播風險。

內地增1.6萬宗本土感染 上海單日新增首次破萬 全市繼續封控管理

北京新增10宗本土感染 與南韓進口服裝有關

同時，要強化主動報告意識，與病例活動軌跡有交集人員、接到健康寶彈窗提示人員、進返京風險人員，請立即主動向社區報告，配合各項防控措施；一旦出現發熱、乾咳等症狀，需立即戴好口罩到發熱門診排查，往返途中不要乘坐公交車、地鐵，減少與他人的接觸，不自行購藥服藥。

北京市昨日的疫情防控新聞發布會上通報，本次北京疫情涉及一起聚集性疫情，共8人，均為專營韓國服裝的望京SOHO小金閣閣服裝店店員或同住人員。稍早前，遼寧大連通報，有感染者為韓國進口服裝店的店員，店內進口服裝、包裝袋內表面均檢出陽性；江蘇常熟通報，一感染者衣櫃內4份網購韓國衛衣檢出陽性。

截至4月5日零時，韓國單日新增26.6萬確診。

網傳彭于晏在上海做核酸檢測志願者 工作人員：美麗誤會（多圖）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
北京 南韓 大連 商品 遼寧 疫情 口罩

下一篇文章

內地增1.6萬宗本土感染 上海單日新增首次破萬 全市繼續封控管理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上海5萬公安全員出動 稱全力以赴「防風險、保安全」
上海5萬公安全員出動 稱全力以赴「防風險、保安全」
康希諾生物：新冠mRNA疫苗獲國家藥監局批准臨床試驗
康希諾生物：新冠mRNA疫苗獲國家藥監局批准臨床試驗
孫春蘭要求上海採取更有力行動 最短時間實現「社會面清零」
孫春蘭要求上海採取更有力行動 最短時間實現「社會面清零」
上海多9千宗病例 完成篩查及研判前繼續封控（第三版）
上海多9千宗病例 完成篩查及研判前繼續封控（第三版）
網傳彭于晏在上海做核酸檢測志願者 工作人員：美麗誤會（多圖）
網傳彭于晏在上海做核酸檢測志願者 工作人員：美麗誤會（多圖）
上海嬰幼兒隔離點惹議 衛健委：家長陽性才可陪護（有片）
上海嬰幼兒隔離點惹議 衛健委：家長陽性才可陪護（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款