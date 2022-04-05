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【清明節】內地線上祭掃人數增 最貴「祭奠套餐」逾4000港元

社會熱點 14:20 2022/04/05

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清明已至，各地祭掃追思活動進入高峰。為應對清明祭掃帶來的人員流動和聚集，全國各地倡導網上雲祭掃、雲祭奠、代掃墓等方式。內媒披露，有「雲祭掃」軟件中的祭掃功能已變成商業營銷，部分「祭掃用品」需付費充值購買，一套祭奠套餐最貴的需要支付3541.23元（約4358港元）。

實地掃墓群眾大幅下降

內地今年清明節假期為3到5日。根據民政部網站的消息，假期第一天，各地1萬8925個開放的殯葬服務機構數據統計，共計接待祭掃群眾583萬人次，比去年同期減少了69.8%。此外，各地共計1萬8011個殯葬服務機構因疫情分級防控要求未開放。

相較之下，官方鼓勵的「雲祭掃、網絡祭掃」則有大幅增長。3日，內地2304個網絡祭掃平台有695萬人次網上祭掃，比去年同期增長了275.7%。

隨著「雲祭掃」的出現，網絡上出現了不少相關網站和App，這種方式方便了身在外地的遊子追思緬懷先人，但卻也為一些不法分子留下了可乘之機。

有平台被指 以「雲祭掃」名義進行商業營銷

據媒體報道，類似的「雲祭掃」App，用戶可以為自己逝去的親友創建「紀念館」進行祭奠，被祭奠者的名字、出生日期、死亡日期和照片等信息都可以隨意填寫發布，並沒有任何監管審核措施。

專業人士表示，此類App在個人隱私數據的保護上存在問題，對個人用戶信息註冊過程中並未進行嚴格的身份審核；對於被祭奠對象的身份信息同樣沒有嚴格審核。這可能造成隨意編造被祭奠對象，甚至惡意將生者的信息發布在上面。這不但會存在用戶信息被泄露的風險，還會侵害他人隱私和身份信息。

同時，此類「雲祭掃」軟件中的祭掃功能已經變成了商業營銷，用戶登錄後，系統會贈送一定數量的「紀念幣」，用戶可以使用這些虛擬貨幣購買「祭掃用品」，但部分「祭掃用品」只能付費充值購買，一套祭奠套餐最貴的需要支付3541.23元（約4358港元）。

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不僅如此，這款軟件中還有日排行和總排行，使用的祭奠品越多，「紀念館」排名越靠前。專家指出，這種軟件實際上在打著「雲祭掃」的名義進行商業營銷，誘導消費者進行過度消費，利用虛擬物品，形成攀比，甚至是一種消費陷阱。

據悉，各地主管部門已經陸續推出了正規的「雲祭掃」平台，比如北京市民政局網站在網上推出的網上祭掃服務平台，在平台上有寄語、鮮花、點燭等網上祭奠服務。同時，還提供一項「代為祭掃服務」，如果無法到現場祭掃，可申請由殯葬服務機構代為祭掃。機構免費提供擦拭墓碑、敬獻鮮花等基本服務。

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責任編輯：尹航

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