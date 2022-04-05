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上海一方艙開啟「親子」模式 部分未染疫家長可陪護

社會熱點 14:56 2022/04/05

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上海新國際博覽中心方艙醫院昨晚（4日）完全投用，據內媒報道，該方艙醫院有一區域專門收治陽性兒童及其家庭成員，小部分未染疫家長也可有相應安排。

綜合內媒報道，上海新國際博覽中心方艙醫院W區域五個場館6600張床位，全部通過驗收，昨晚開始收治新冠病毒感染者，該方艙醫院最多可同時為近1.5萬名新冠病毒感染者提供服務。

該方艙醫院W2病區，將主要收治核酸檢測陽性的兒童及其家庭成員，由第十人民醫院醫療隊、上海兒童醫學中心醫療隊聯合收治，近千張床位已收治患兒家庭共計177人，其中患兒89人，收治工作繼續進行中。

第一財經引述上海兒童醫學中心相關負責人表示：從目前收治的患兒情況來看，八成以上其家長也是陽性（屬於家族聚集性感染），這樣我們就會採取「同收同治」；而針對很小一部分核酸陰性的家長，他又不願意和孩子分離，從人道主義的角度考慮，在家長充分知曉風險的前提下，我們也會有相應安排。

上海早前被爆出會將染疫兒童與未染疫父母分開，「嬰幼兒隔離點」環境簡陋疏於照料，上海衛健委昨日（4日）回應稱，父母同染疫才可陪護。

此外，據路透社報道，共有30多個西方國家的外交官已發信呼籲中國當局，勿將染疫未成年子女與父母分開。

上海嬰幼兒隔離點惹議 衛健委：家長陽性才可陪護（有片）

孫春蘭要求上海採取更有力行動 最短時間實現「社會面清零」

責任編輯：袁瑋婧

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