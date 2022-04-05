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與疫情有關？遼寧大連籲近期不購買南韓進口服裝等

社會熱點 14:59 2022/04/05

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據內地傳媒報道，北京、遼寧、江蘇近日有新冠肺炎確診病例，疑與南韓服裝有關。

其中，遼寧大連提醒，要注意防範進口服裝等國際貨物，因沾染新冠病毒對快遞員、消費者造成感染風險和傳播隱患，並呼籲市民近期不購買、不轉銷南韓進口服裝等進口物品。

北京、遼寧、江蘇有相關病例

北京市朝陽區疾控中心周一（4日）通報，朝陽區新增5名新冠核酸檢測陽性，均為專營南韓服裝的望京SOHO小金閣閣服裝店的店員和同住人。當日順義區亦新增1名核酸檢測陽性人員，是上述服裝店店員。

據「健康時報」報道，近日還有兩地通報病例疑與南韓服裝有關。

4月2日，遼寧大連疫情防控總指揮部通報，1日大連市新增的1宗陽性感染者基因序列為Omicron變異株（BA.2進化分支），該陽性感染者為經營南韓進口服裝商店店員，經對其經營的南韓進口服裝、包裝袋內表面檢測出新冠病毒核酸單基因陽性。通報指出，不排除因接觸被新冠病毒污染的進口物品感染的可能。

江蘇常熟也通報，3月28日的1宗確診病例，經反覆流調和檢測，其住處衣櫃內4份網購南韓衛衣檢出陽性，其他環境、密接、次密接和一般接觸者多次核酸檢測結果均為陰性。結合國內南韓進口服裝相關病例，經綜合分析本例疫情與網購南韓服裝有關。

Omicron在塑料表面或可存活8天

南韓新冠肺炎疫情嚴峻，周一新增逾26萬宗確診病例，已較3月稍為回落。

報道引述日本京都府立醫科大學研究人員的試驗室研究發現，與其他早期的新冠變種毒株相比，Omicron在塑料表面或人體皮膚上可存活更久。在常溫環境下塑料表面的平均存活時間，原始株56小時、Delta 114小時、Omicron 193.5小時，顯示Omicron在塑料表面可存活8天之久。

責任編輯：林佩怡

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