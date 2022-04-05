世銀下調今年內地經濟增長預測至5%

世界銀行4日在最新的東亞和太平洋地區經濟形勢報告中預計，今年該地區發展中經濟體經濟將增長5%，較去年10月預測下調0.4個百分點。世界銀行將內地經濟增長預測下調至5%。

據新華社報道，世界銀行在報告中指出，目前該地區經濟增長面臨多重沖擊，其中包括俄烏沖突影響大宗商品供應，加劇金融緊張局勢，抑制全球經濟增長；政府負債增加，提供經濟支持將會困難，此外通脹高企可能導致用來支持經濟的貨幣政策空間縮減，金融環境趨緊。

世界銀行東亞和太平洋地區首席經濟學家馬圖當天接受新華社記者採訪時表示，美聯儲加快加息步伐、俄烏沖突持續都可能加劇金融環境緊張，對於債務水平較高的國家，以及依賴短期資本流動的國家，潛在風險更大。

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報告敦促各經濟體提高財政政策效率，並加強宏觀審慎政策，以緩解全球金融緊縮帶來的風險。報告還呼籲政策制定者推進貿易政策改革，特別是促進服務貿易發展，並鼓勵技術傳播。

另據外電報道，世銀表示，在基本情況下，內地經濟今年預計將增長5%，低於之前估計的增長5.4%。在悲觀情況下，世銀料內地經濟增長將放緩至4%。

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責任編輯：尹航

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