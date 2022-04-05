大數據預測：美駐華大使恐在這十個領域持續對華施壓

新任美國駐華大使尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns）近日抵達北京履新，已於上週六（2日）向中國外交部遞交了國書副本。海南大學「一帶一路」研究院國際數據與輿論研究中心通過大數據等研究發現，伯恩斯未來極有可能在貿易、技術、疫情、投資等十個領域持續向中國施壓。

該研究中心指中國相關部門未來若能更加友好對待伯恩斯，通過他向美國最高層轉達改善關係的信息，以及更加誠懇地說出中美雙方的分歧與未來合作方向，或將有利於推進中美關係發展。

▲ 伯恩斯將向中國持續施壓的十大領域

該研究中心通過大數據、人工智能模型分析，並結合科研團隊在多個交叉學科的專業經驗、洞察和人脈開發出的獨家核心算法研究，發現除了傳統的台海問題、南海問題，以及美國將繼續通過糾結盟友採取策略性「遠交近攻」，以北約、美英加澳新「五眼國家」、美澳日印「四國集團」、西方「七國集團」等外部力量，在人權、新冠疫情和自由等話題上，實現對中國的攻擊、牽制和打壓之外，未來中美貿易戰仍將持續且佔據最重要位置。

中美之間的科技和產業鏈「脫鈎」也將不斷深入，拜登政府依靠商務部「實體名單」等多種制裁、打壓機制，以及通過限制中國民眾赴美的商務旅遊簽證、留學簽證等，對諸多中國科技企業、教育機構、科研機構和金融機構實施打擊，冀在晶片、超算、航空航天、金融和文化教育領域等進一步促成「中美脫鈎」。而其依靠增加基礎設施投資的美國新基建計劃，也顯示出美國未來在減少對中國製造業依賴、轉移中國產業鏈和供應鏈的決心。

尤其是，今年適逢美國中期選舉，目前在國內根基不穩的拜登政府很有可能會以強硬對華政策謀求更大支持，身處中國第一線的伯恩斯將扮演更加強硬的角色，或將令中美關係未來走向存在較多負面因素，甚至導致出現衝突局面。

獲內地輿論最低正面態度評價

通過人工智能情緒分析模型，研究伯恩斯自2021年8月被提名美國駐華大使以來輿論對伯恩斯的態度，發現中國內地輿論對伯恩斯的正面態度僅為25%、負面態度高達35%，有36.8%網民表示對其造謠、抹黑新疆、台灣等問題非常反感。伯恩斯已成為了自1995年以來8任美國駐華大使中，獲得內地輿論最低正面態度評價的一任美國駐華大使。

此外，該研究中心還分析研究了可影響伯恩斯的前20位朋友圈和關係網，能夠對伯恩斯處理中美關係產生影響的，除了其上司外，居然還包括文化教育、體育等領域。

建議中國相關部門友好對待伯恩斯

該研究中心指，美國總統拜登上台以來，一方面強調與中國在地緣政治、經貿和科技領域的絕對競爭乃至對抗，一方面中美關係也在局部出現緩和、對話的跡象，例如美國在氣候治理、朝鮮問題、阿富汗局勢、俄羅斯和烏克蘭危機等議題上希望與中國合作，加上中國政府希望中美關係早日重回正軌，這顯示美國在部分領域或將真正把中國當做發展進程中的夥伴，而不是權力遊戲中的敵人。

根據以上相關研究，該中心建議，中國相關部門未來若能更加友好對待伯恩斯，通過他向美方轉達改善關係的信息，以及中國的學術機構和高校也能邀請伯恩斯前往講學和座談，真誠交換意見，使他感受到中國的友好情感，以及中國有關方面能夠向他更加誠懇地說出中美雙方的分歧與合作方向等措施。

研究中心認為，雖然美國不會改變其對華的既定政策，但同時與中國交惡恐難以持久。「我們始終相信，中美雙方合則兩利，斗則俱傷，衷心希望伯恩斯在擔任美國駐華大使期間，能為中美關係改善作出努力。」

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責任編輯：袁瑋婧