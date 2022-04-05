住建部下屬媒體：限售政策該退就退 不能僵化延續

內地樓市持續冰封，各地陸續放鬆調控政策。住建部下屬中國房地產報日前刊文指出，「限售政策該退出就當及時退出，不能不講科學僵化延續」，要求相關機構要「主動作為、迅速作為」，以適應經濟發展新形勢。

限售政策主要是限制民眾買進房子後要三到五年才能賣出，防止短期炒房，但也導致樓市成交量大減，外界預期各地限售政策退出後，將有助於樓市成交量進一步放大。

文章指稱，當前國際形勢更趨複雜嚴峻，國內發展面臨新挑戰，因此房地產領域的工作，在執行力度、態度和速度三個層面，必須落實好中央「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環」的工作目標要求。

加大開發貸款投放力度

在「主動作為、迅速作為」方面，文章要求，一是金融服務要迅速跟上，譬如加大開發貸款投放力度、擴大併購貸款寬度、增加合理發放住房貸款額度等；此外在降準、降息等釋放貨幣信號的政策工具上要更有前瞻性、精準性、及時性，要給市場傳送好的信心和預期，切實支持房地產企業的合理融資需求。

二是各級政府要敢於改革，因勢利導，例如最典型的限售等政策，「在目前來看已經完成了歷史使命，該退出就當及時退出，不能不講科學把握就僵化延續，也不能沒有當機改革的勇氣。」除了已經不合時宜的政策措施，土地出讓政策也急需調整，主動大力降低拿地門檻，讓利潤給企業。

值得一提的是，浙江省衢州市4月1日發佈通知，取消樓市限購政策，成為全國首個全面放開樓市限售限購政策的城市。通知稱，非本市戶籍家庭、個體工商戶及由自然人投資或控股的企業，視同本市戶籍家庭執行相關購房政策；市區新出讓地塊新建商品住房、已出讓地塊中尚未網簽的144平方米及以上新建商品住房不限售，土地出讓公告裡有特別約定的除外。

內地亦有多個城市相繼放鬆調控政策。4月1日，福州放鬆限購，哈爾濱取消限售，衢州、秦皇島、大連也陸續跟進。秦皇島4月2日起取消限購，大連則全面放開落戶。

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責任編輯：蒯宇澄

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