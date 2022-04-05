戴琪：美國尋求重新調整對華經貿關係 而非脫鉤

美國貿易代表戴琪周二（5日）稱，美國正尋求重新調整與中國的經貿關係，解決供應鏈等問題，而不是尋求世界最大經濟體之間的脫鉤。

正在新加坡訪問的戴琪接受彭博社專訪，談到中美脫鉤的可能，她指，拜登政府的政策重點是「全球經濟的調整」，包括解決供應鏈缺乏可見性、問責制和多樣性等，上述問題導致近年供應鏈受干擾，「我專注於我們試圖帶來的變化，這些變化不是停止貿易或貿易分離，是為貿易帶來改革和更具戰略性的方法」。

她在訪問中仍無披露處理對華事務有關的細節，僅說貿易代表辦公室正尋求「為我們的經濟行為體設立獎勵措施，以確保這種關係是平衡、公平的」。

戴琪同日與新加坡總理李顯龍會面，討論 數字經濟、多邊主義等議題。李顯龍對 美國的「印太經濟框架」及加強區域經濟參與表示歡迎。

美國國會上周召開聽證會，戴琪當時稱，與中國之間的討論變得非常困難，她批評中國的反競爭行為，強調美國需要以新工具來應對。她認為，是時候不再去試圖改變中國的行為，而是專注於重建美國的工業製造基地，並在國內進行投資，以便與中國抗衡。

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【中美貿易戰】戴琪：美中談判不尋求達成新協議 重心擴展到這些

責任編輯：陳建錫