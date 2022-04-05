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【上海疫情】網曝上海一方艙多人搶物資 隔離人士親述情況（有片）

社會熱點 17:52 2022/04/05

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上海新冠肺炎疫情嚴峻，輕症或無症狀感染者被集中隔離，惟有隔離點傳出管理混亂情況。網曝「南匯方艙」近日有多人搶物資，包括水、被鋪等，有隔離人士表示，初時沒人管理，後來醫護人員等已到位。

網上影片顯示，隔離點有大批人士拿著被鋪、飯盒、水等物資走動，拍攝者稱「這是南匯方艙，亂的、沒有人管，所有的物資都是靠自己在搶，所有的人都慌了」。

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據「沸點視頻」，隔離人士林女士稱，昨天（4天）剛到的時候，發現很亂，沒有人管理，自己也下去搶了水。

她說今天自來水已來了，一些物資也陸續送達，也有人管理、派發物資，並看到醫護人員派藥，一日三餐正常發放，馬桶壞了也有人修好，基本恢復正常秩序。

網民熱議 能否居家隔離

不過，事件仍引起討論──無症狀患者是否可以居家隔離。此前，對於無症狀感染者有沒有可能未來會居家隔離，上海集中隔離點醫療救治組組長陳爾真表示，這種可能性是有的，「看整個形勢的發展，如果量太多的話，有條件可以居家隔離。當然我們要配合居家管控的一些措施」。

但亦有防控專家表示，根據目前的防控方案，無症狀者需要集中隔離醫學觀察，而「居家隔離也就意味著很有可能會居家傳染。」

內地網民反應：

如果是隔離點都是這樣的狀況，如何能讓群眾安心的離家去隔離？

有條件的無症狀居家隔離確實是個務實合適的方案，這種地方收到的傷害絕對大於病毒本身。

真想不到都2022年了，在上海這個地方會看到這樣的情況。

本來無症狀的可能變有症狀的，本來輕症的可能變重症的，這個責任有人承擔嗎？

唉，混亂啊！管理一塌糊塗。

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責任編輯：林佩怡

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