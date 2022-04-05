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服裝店傳播鏈9人染疫 北京：非冷鏈貨品入境後應至少存放7天

社會熱點 18:44 2022/04/05

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內地新冠肺炎疫情嚴峻，北京近日亦有服裝店傳播鏈，至今9人感染。北京市委宣傳部副部長徐和建表示，進口非冷鏈貨品傳播風險較高，這類貨品入境後若無特殊急用，原則上應至少存放7天。

北京市疾控中心副主任龐星火周二（5日）通報，朝陽區新增1宗本土新冠肺炎確診病例，為前一日感染者的同事。

據先前通報，該感染者在望京SOHO小金閣閣服裝店工作。該店至今已有6名店員染疫，3名員工家屬中招，這服裝店傳播鏈共9人感染。

值得一提的是，該專營南韓服裝。另外，遼寧大連、江蘇常熟近日也有病例，疑與南韓服裝有關。

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徐和建周二指出，從近期國內和本市宗起確診病例溯源情況看，進口非冷鏈貨品傳播風險較高，將加強進口非冷鏈貨品（包括國際郵件、快遞、工業零部件等）常態化疫情防控工作。

其中，加強源頭管控。進口非冷鏈貨品入關時，海關部門要按規定開展新冠病毒核酸檢測和預防性消毒處理工作。入境後，無特殊急用貨品原則上應當至少存放7天（從海關部門預防性消毒處理當日起算）﹔急用貨品要嚴格落實防疫措施後再使用。此外，開展內外同檢、做好溯源登記，並做好專區存放、專人負責。

責任編輯：林佩怡

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