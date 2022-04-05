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【清明節】紙紮口罩、疫苗當祭品？官媒批惡意消費

社會熱點 19:30 2022/04/05

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今日是清明節，在新冠肺炎疫情下，除了網上拜祭話題受到關注，新華社主辦《半月談》也談及高價墓地、花式祭品，指出現紙紮口罩、疫苗等產品，批評「無疑是對清明祭拜傳統的惡意消費」。

《半月談》發表文章稱，近年「花式祭品」層出不窮，疫情發生以來，更有商家把創意的腦筋動到防疫物品上，出現了紙紮防御用品口罩、疫苗等荒唐的產品，讓人瞠目結舌。

文章批評，這種片面追求獵奇、博人眼球的行為，無疑是對清明祭拜傳統的惡意消費。從古至今，清明的核心都是祭奠逝者、緬懷先人、寄託哀思，隨著文明的進步和發展，不斷在推進綠色、文明的殯葬新風尚，讓清明回歸到慎終追遠的本質。

【清明節】內地線上祭掃人數增 最貴「祭奠套餐」逾4000港元

對於高價墓地，文章表示，近年一些地方的墓地價格一路高漲，甚至一墓難求，北京不少陵園墓地價格達到了20萬元（人民幣，下同）以上，上海一陵園最低報價11萬元，上不封頂。更有陵園的價格年均上漲幅度達到了25%以上。

文章指出，土地資源稀少，墓地市場供給不足，民間傳統的喪葬觀念，以及部分經營性公墓盲目開發高檔、豪華墓穴等情況，都是「高價墓地」的背後推手。遏制高價墓地需多方共同努力，不斷完善《殯葬管理條例》，大力發展公益性墓地，從制度上予以保障，值得更多關注思考。

責任編輯：林佩怡

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