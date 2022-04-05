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歐盟機構稱中國對俄烏立場非中立 中國使團斥歐美選擇性失明

國情動向 19:50 2022/04/05

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歐盟反虛假信息機構昨日（4日）發表文章稱，中國在烏克蘭戰爭問題自稱中立，實際並非如此。中國駐歐盟使團批評該文章是曲解中國立場主張。

據中國駐歐盟使團官網消息，針對歐盟對外行動署下設的反虛假信息機構周一發表文章，稱中國在烏克蘭戰爭問題上試圖搞平衡，中國自稱中立但實際上並非如此，中國媒體傳播俄羅斯散佈的陰謀論，將責任歸咎於美國和北約，中國駐歐盟使團發言人今日（5日）回應稱，中國在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，也是客觀的、公允的。有關文章刻意歪曲中國立場主張，中國對此表示強烈不滿、堅決反對。

發言人不點名批評西方國家

發言人說：「我們提醒有關人士不要選擇性失明。這幾十年來，是誰散佈虛假信息發動戰爭侵犯別國的主權和領土完整？是誰不斷擴大地域領域影響擾亂了地區穩定？是誰挑起衝突造成了大規模人道主義災難？這樣的責任，還需要歸咎嗎？雙重標準欺騙不了世人的眼睛，舊冷戰時代的盟友陣營絕不能代表公平正義。」

發言人還說，中國歷來主張和平，向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章宗旨和原則辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。烏克蘭危機發生以來，中國一直致力於勸和促談，為推動局勢降溫作出積極努力。

此外，中國國務委員兼外長王毅5日同烏克蘭外長庫列巴通電話，庫列巴感謝中國給予烏克蘭人道主義援助，表示重視中國的國際影響和威望，願同中國保持溝通，希望中國繼續為停火止戰發揮重要作用。

責任編輯：袁瑋婧

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