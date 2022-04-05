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【上海疫情】孫春蘭：集中隔離用房建設刻不容緩 強調應隔盡隔

國情動向 20:15 2022/04/05

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上海新冠肺炎疫情持續升溫，國務院副總理孫春蘭指出，上海疫情正處於與時間賽跑、與病毒較量的關鍵時期，並強調要應隔盡隔，當前集中隔離用房建設刻不容緩。

據「上海發布」，孫春蘭周一至二（4至5日）在上海調研指導疫情防控工作。她強調，要以更堅決的態度、更徹底的措施、更迅速的行動，加快建設方艙醫院，加快拓展集中隔離用房，有力推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，堅決打贏這場疫情防控攻堅戰。

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孫春蘭周一晚上到上海市疾病預防控制中心，察看全員核酸檢測分時進度，要求「快」字當頭，提升混管追陽效率，對陽性感染者加快收治，應收盡收；對密切接觸者迅速管控、集中隔離。為防控需要，嘉定區將在建的前門社區公租房項目，改建為集中隔離用房。

孫春蘭周二到公租房項目現場，得知項目次日即可交付使用，她說當前集中隔離用房建設刻不容緩，要想盡一切辦法，挖掘潛力，把工期往前趕，加快建設更多隔離場所，同時，做好建設工地的防疫安全。

黃浦區亦將世博城市足跡館改建為方艙醫院，次日即可接收病人。孫春蘭要求以快制快，盡快投入使用，並加強管理，優化服務，嚴格落實閉環管理措施。

確保上海城市核心功能正常運轉 供應鏈穩定暢通

孫春蘭指出，上海疫情正處於與時間賽跑、與病毒較量的關鍵時期，在相關部門強力支持和許多省市迅速馳援下，各方面防控工作正朝著更高效、更有力方向發展。

她表示，當前要根據全員核酸檢測結果，做好疫情數據分析，迅速進行流調排查，確保風險人員即查即轉、日清日結。集中隔離用房準備和方艙醫院建設是當前的重中之重，要調集力量，狠抓落實，更快速度更大力度推進，為社會面清零提供有力支撐。

同時，要嚴格落實封控區和管控區管理措施，堵住漏洞，完善措施，切實保障好居民基本生活和緊急就醫需求。要全力確保上海城市核心功能正常運轉，各有關方面要抓緊採取針對性強、操作性強的有力舉措，堅決打通交通運輸堵點，切實保障港口航運正常運行，確保供應鏈產業鏈穩定暢通。

孫春蘭要求上海採取更有力行動 最短時間實現「社會面清零」

上海5萬公安全員出動 稱全力以赴「防風險、保安全」

責任編輯：林佩怡

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