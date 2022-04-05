清明假期全國旅遊收入按年下降3成 掃墓人數降7成

今日（5日）是清明節假期最後一天，經文化和旅遊部數據中心測算，清明節假期3天（3至5日），全國國內旅遊出遊7541.9萬人次，按年減少26.2%，按可比口徑恢復至2019年同期的68.0%；實現國內旅遊收入187.8億元，按年減少30.9%，恢復至2019年同期的39.2%。全國文化和旅遊系統未發生重特大安全事故。

此外，內媒「界面新聞」從交通部獲悉，今年清明節假期，全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量5378.1萬人次，較2021年同期下降62.7%，較2020年同期下降9.8%。

其中，鐵路預計發送旅客622.9萬人次，比2021年同期下降83.7%，比2020年同期下降45.2%；公路預計發送旅客4634萬人次，比2021年同期下降53.2%，比2020年同期增長0.9%；水路預計發送旅客65萬人次，比2021年同期下降77.0%，比2020年同期下降42.5%；民航預計發送旅客56.2萬人次，比2021年同期下降87.0%，比2020年同期下降53.8%。

另據民政部清明節祭掃工作辦公室統計，假期三日，各地接待現場祭掃的群眾逾1754萬人次，比去年同期下降74%；網絡祭掃逾2156萬人次，比去年同期增長192%。

清明假期周邊本地遊為主

此外，多家在線旅遊平台發布清明小長假旅行消費數據報告。數據顯示，受疫情的影響，今年清明小長假省內短途遊和市內近郊遊熱度高漲。

從攜程景區門票預訂數據來看，周邊、本地門票訂單佔比達88%，近九成逛景區的遊客選擇在家門口旅遊。同程旅行的數據顯示，2022年清明小長假的酒店訂單中，本地酒店訂單佔比67%；而在平台的用車訂單中，本地出行訂單佔比高達91.3%。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔分析，今年清明假期，旅客出行群體以返鄉流與中短途旅遊流為主。其中，西南川渝地區、珠三角一帶省內出行量較高，深圳地區機票搜索量按月上升18%，西部地區旅遊市場恢復情況較好。

值得一提的是，今年臨近假期節點，多條熱門航線機票價格大幅跳水。據去哪兒大數據顯示，截至4月4日，出行日期從4月1日至4月6日的預訂機票，經濟艙平均支付價格為548元（人民幣，下同），比去年下降近兩成，今年清明假期機票為近三年最低價格。 「白菜價」機票在部分熱門航線中出現，裸票價格僅百元左右。

責任編輯：蒯宇澄

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