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網傳山東菏澤一居民 疫情期間私自外出遭剃頭 官方：惡搞（有片）

社會熱點 12:59 2022/04/06

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內地近日網傳影片指，山東菏澤一名居民在疫情期間私自外出，竟遭志願者剃頭，引發爭議。當地鎮政府回應稱，正核實處理。

＊6/4 新增官方回應

「大眾網·海報新聞」周三（6日）引述官方回應稱，這是惡搞影片。

警方對攝製者批評教育

鄄城縣公安局鳳凰鎮派出所所長劉傳舉表示，影片涉事4人經常一起玩，關係比較密切，其中有人也經常拍攝短片發布到抖音，於是4人共同商討拍攝該影片，但這樣的「惡搞影片」擾亂正常防疫秩序，在網上混淆視聽，警方已對攝製者批評教育。

報道引述發布影片的侯某省表示，周一（4日）下午與侯某國（被剃頭者）、侯某博（拍攝者）找到正在「協助巡邏」的王某，侯某國表示想理髮，於是侯某博提議要不要拍個「剃頭」影片惡搞一下，也能警醒一下村民不要隨意外出，侯某國也表示贊同，於是有了影片中的一幕。

按此看影片

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早前據網民爆料，近日有鄄城縣鳳凰鎮志願者，抓住一名居民剃頭。網上影片顯示，剃頭者一邊剃頭一邊說：「不讓你出去，你非得出去。」被剃頭的男子曾經反抗但無效，仍遭兩人按頸剃去頭髮。內地網民批評，剃頭是侮辱他人的做法，「難道不是刑事犯罪麼？」，又怒斥志願者「有點權力就敢無法無天」。

責任編輯：林佩怡

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