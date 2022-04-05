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5天5城放寬購房政策 內地樓市企穩可期？

經濟脈搏 22:37 2022/04/05

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甘肅省蘭州市近日印發文件，明確提出降低個人購房門檻、提高公積金貸款額度、放鬆區域限購以及放寬限售條件。這是繼大連、衢州、秦皇島、綿陽後，4月5天內第5個放寬購房政策的城市。

業內人士認為，樓市調整壓力較大的城市，近期需求端政策放鬆力度加大，有利於促進合理購房需求的釋放，對市場企穩復甦有積極作用，預計後續或有更多城市跟進，4月樓市企穩可期。

據蘭州市政府網站，蘭州為優化營商環境出台了《蘭州市落實強省會戰略進一步優化營商環境若干措施（第1號）》（以下簡稱《若干措施》），其中一項措施包括降低個人購房門檻，首套房貸首付比例最低兩成，二套房貸首付比例最低三成；減輕個人住房消費負擔，對結清貸款再購第二套房按首套房貸款政策；加大住房公積金支持；加大人才住房保障；對孝老撫育住房需求放鬆區域限購政策等。

蘭州降低個人購房門檻 首套房貸最低首付兩成

證券時報報道，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，蘭州放寬政策在預料之中，在國家明確「因城施策、促進房地產良性循環」的政策頂層設計下，現在行業和市場紓困已經從之前的調整公積金政策、給予購房補貼等直接過渡到退出限售、調整限購、降低首付比例等政策措施了。此外，認房認貸標準做了調整，這是想激活改善型住房需求，對蘭州這個非熱點城市來講，現在改善型的需求應該是購房的主力，對他們降低首付比例提振購房需求，對於這類城市來講是一個非常重要的政策。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也表示，蘭州此次對於限購限貸等政策進行了放鬆，充分體現了當前各地對於「五限」放鬆的導向。其中，對改善型購房需求的支持和保障，值得全國其他城市學習，尤其是在當前信貸環境持續寬鬆的情況下，預計各地對於二套房的購房政策會有進一步放鬆的可能。

其中，限購政策的放鬆是當前政策的一大亮點。就近期4月份的情況看，包括衢州、秦皇島、蘭州等都有各類放鬆的動作，預計後續限購放鬆的城市數量會繼續增加。

據統計，進入4月，僅5天時間就有5個城市接連出台寬鬆政策。

  • 4月1日，浙江省衢州市政府發布《關於促進市區房地產業良性循環和健康發展的通知》，其中，取消了限購政策，同時鬆綁了限售政策，這是今年全國首個同時放鬆「兩限」的城市。
  • 河北省秦皇島市近日發布解除限購政策，自2022年4月2日起，購買存量房（二手房）的購房人申請購房資格核驗時只提供本人有效身份證件。
  • 4月1日，遼寧省大連市發布關於公開徵求《關於全面放開落戶條件的通知（徵求意見稿）》意見的通知，較之前需在大連市合法穩定就業並繳納社會保險6個月以上、申請人積滿150分等條件相比，本次落戶政策全面放開，個人落戶學歷和年齡限制放寬，中等職業學歷以上、在校學生、有繳納社保記錄等均可在大連市落戶。
  • 4月2日，四川省綿陽市住建委發布關於公開徵求《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知（徵求意見稿）》意見建議的通知，對夫妻住房公積金貸款最高額度擬由現行60萬元上調至70萬元；對多孩家庭給予購房優惠政策方面，提出實施財政補貼。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出，今年以來，中央多次強調支持合理住房需求釋放，各地政府落實因城施策，供需兩端政策優化調整力度均有所加大。據不完全統計，一季度60餘城發布房地產相關政策超百次，主要涉及針對性放鬆限購政策、降低首付比例、發放購房補貼、降低房貸利率、取消限售、為房企提供資金支持等方面，其中3月鄭州落實中央要求，出台涉及範圍最廣、政策力度最大的「19條」新政。 3月底福州放鬆限購、哈爾濱取消限售，4月1日，3城發布放鬆樓市政策，涉及限購、限售等方面，整體政策放鬆力度加大、速度加快。

「穩增長」房地產至關重要

陳文靜認為，當前，在外部不穩定性不確定性因素增多及國內疫情反复背景下，中國經濟下行壓力依然較大，「穩增長」成為今年經濟工作的重中之重，不管是從穩經濟還是防範風險的角度看，今年房地產的穩定都至關重要。像大連、衢州、秦皇島、蘭州等市場信心尚未明顯恢復、短期調整壓力較大的城市，需求端政策放鬆力度加大，有利於市場企穩復甦，預計後續或有更多城市跟進。

陳文靜說，去年下半年以來，樓市預期整體偏弱，疊加疫情反复導致一季度市場延續低迷狀態，但後續積壓需求在政策放鬆後有望逐步得到釋放，4月市場企穩可期。

責任編輯：蒯宇澄

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