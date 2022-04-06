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供需走弱就業收縮 內地3月財新服務業PMI錄42 為2020年3月以來最低

經濟脈搏 09:58 2022/04/06

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受多地聚集性疫情暴發及防疫措施收緊的影響，內地3月服務業經營活動明顯收縮，3月財新服務業經營活動指數（服務業PMI）錄42.0，較2月大幅回落8.2個百分點，為2020年3月以來最低。數據顯示，服務業供求嚴重收縮，新訂單指數為2020年4月來最低。

服務業供求嚴重收縮 外需亦受挫

此前公布的3月財新中國製造業PMI錄48.1，同樣落入收縮區間。兩大行業景氣度雙雙下降，拖累3月財新中國綜合PMI下降6.2個百分點至43.9，為2020年3月以來最低，顯示近期疫情導致企業生產經營活動再度收縮。

財新中國PMI走勢與國家統計局一致。統計局公布的3月製造業PMI錄49.5，下降0.7個百分點，服務業商務活動指數為46.7，下降3.8個百分點，綜合PMI回落2.4個百分點至48.8。

內地鋼鐵PMI指數兩連降：疫情對供應鏈影響明顯 供需均降

內地3月財新製造業PMI錄48.1 為2020年3月首輪疫情防控以來最低

從分項數據看，服務業供求嚴重收縮。3月服務業經營活動指數大幅下降，近七個月來首次低於臨界點，服務業新訂單指數繼續在收縮區間下降，為2020年4月來最低。受訪企業反映，這主要與新冠疫情反彈、防疫措施收緊有關。海外疫情同樣導致外需受挫，3月新出口訂單指數降至2020年11月來最低。

疫情反彈疊加供需雙弱導致服務業用工維持收縮趨勢。3月就業指數連續三個月低於榮枯線，但較前兩個月略有回升。防疫措施影響運輸出行和服務業用工，導致服務業積壓工作率進一步上升，為2022年以來最高。

分析指政策面臨雙重「精準」挑戰

同時，服務業成本加速上漲，但向消費端的傳導有限，企業成本壓力增大。服務業市場樂觀度減弱，部分受調查企業相信疫情將會完全受控，市況將迎來復甦；也有部分企業擔憂疫情對業務運營的困擾仍不知會持續多久，同時俄烏沖突也增加了不穩定因素。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年3月，受國內局部疫情暴發因素影響，製造業、服務業景氣度大幅轉弱，服務業受影響更加明顯。供給收縮，需求承壓，出口惡化，企業成本上升，用工穩定，市場樂觀情緒有所減弱。目前國內正面臨2020年初以來最為嚴峻的疫情形勢，同時，外部不確定因素增加，俄烏局勢前景不明，大宗商品市場大幅波動。

大摩下調中國今年GDP增長預測 料未來數月嚴守疫情零容忍政策

彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標

疫情拖累下 大摩調低中國首季GDP按季增速預測至0

王喆表示，多種因素形成共振，加劇了中國經濟下行壓力，滯脹風險凸顯。政策層面則面臨雙重「精準」挑戰：提高疫情精準防控水平，在生產生活正常秩序與人民群眾生命安全和健康中取得平衡；財政政策和貨幣政策做到精準施策，關注弱勢群體，加大對重點行業和小微企業的扶持力度，穩定市場預期。

責任編輯：尹航

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