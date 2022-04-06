上海今起開展新一輪核酸或抗原檢測 全市繼續分區管控

上海新冠肺炎疫情持續，昨（5日）新增超過1.7萬宗本土感染，再創單日新高。上海方面表示，當前上海疫情防控正處在關鍵時期，新增感染者數量仍處於高位，今（6日）起全市範圍內再開展一次核酸或抗原檢測。在本次檢測全部完成前，全市繼續分區管控。

上海市政府副秘書長、市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝，今日在疫情發布會上表示，在國家和兄弟省市的強力支持下，4月4日起開展全市核酸篩查。從已統計數據看，全市新增感染者數量仍處於高位；5日新增報告陽性感染者1.7萬多人，形勢仍然嚴峻複雜。

根據4月4日核酸篩查情況，經專家綜合研判，上海市疫情防控工作領導小組研究決定，今起在全市範圍內再開展一次核酸或抗原檢測，即是把前一次篩查發現的陽性感染者轉運、收治起來，然後再做一次篩查。

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染疫小區10合1核酸檢測 無感染小區抗原檢測

其中，4月1日至5日期間有陽性感染者的居民小區，將作為重點地區，實施一次核酸篩查，主要採用10合1採樣檢測。

快遞、外賣等從事城市服務保障且尚在流動中的人員，在屬地實施一次核酸篩查，採用單人單管採樣檢測。

至於4月1日至5日期間沒有陽性感染者的居民小區，開展一次抗原檢測。如結果呈陽性，需單人單管核酸採樣覆核。

對於檢測前已核酸陽性但正在落實轉運的，不列入本次核酸和抗原檢測範圍。而此前混管檢測陽性但個人覆核結果未出的，暫緩實施核酸和抗原檢測；若覆核結果陰性，再做一次單人單管核酸檢測。

完成檢測後再確定後續防控措施

顧洪輝表示，在本次檢測全部完成前，全市繼續實行分區管控，強調要做好城市運行的各項服務保障工作、市民生活物資配送。

在今次檢測全部完成後，上海當局將根據檢測篩查結果、社區管控範圍等情況，綜合研判分析後，再確定後續的篩查和防控措施，相關情況將及時公佈。請市民朋友繼續予以理解、配合和支持。

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責任編輯：林佩怡

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