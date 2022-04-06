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張伯禮：要克服「小號流感，防疫過度」等錯誤認識 堅持動態清零

社會熱點 10:56 2022/04/06

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上海疫情形勢嚴峻，周二（5日）新增超過1.7萬宗本土病例，連續兩日感染數字破萬。中國工程院院士張伯禮表示，上海要在盡量短的時間內控制疫情蔓延發展的趨勢，尤其要克服「小號流感，防疫過度」等錯誤認識，堅持精準防控、動態清零。

上海疫情高位運行，分別新增311宗確診及16,766宗無症狀感染。張伯禮5日接受人民日報健康客戶端訪問時表示，當前上海全市上下，全國上下都要統一思想、堅定信念，堅持精準防控、動態清零。

內地單日增逾兩萬本土感染 創疫情以來新高 上海增逾1.7萬宗

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他又稱，全國支持上海在盡量短的時間內控制疫情蔓延發展的趨勢，尤其要克服「小號流感，防疫過度」、「重症率、死亡率低，沒有必要興師動眾」等錯誤認識，也要克服個別部門令行不止、自行其事的做法，堅決果斷採取中央統一部署，加強一線指揮，齊心協力戰勝這波疫情的反彈。

專家：全市篩查後或現平台高峰期

此外，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院呼吸與危重症醫學科教授、黨委書記瞿介明在5日接受內媒《上觀新聞》採訪時表示，Omicron病毒傳播快、傳播力增強，且感染者大多無症狀，感染後不易被發現。

瞿介明稱，病毒從感染到發現有一定的時間間隔，即「潛伏期」，在該時期的感染者也具有傳染性，且由於無症狀不易被發現而更容易造成病毒傳播，因此在全市同步篩查後會出現平台高峰期。

責任編輯：易燕丹

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