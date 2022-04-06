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王毅與加拿大外長通話 籲加方不給中加關係設置新的障礙

國情動向 11:21 2022/04/06

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中國國務委員兼外長王毅昨日（5日）應約同加拿大外長喬利通電話，王毅表示兩國關係的現狀不符合雙方利益，加方應正視問題，同中方相向而行，籲加方尊重彼此核心利益，不給中加關係設置新的障礙。

據中國外交部網站消息，王毅指，近年來，中加關係因孟晚舟事件嚴重受挫。他指出，這一事件的實質是，美國以脅迫方式打壓中國的高科技企業，又表示任何國家都不應為虎作倀，助長這種單邊霸凌行徑，任何國家也都有對此作出必要反應的權利。

王毅表示，中方始終從戰略和長遠角度看待和處理中加關係，他建議加方積極客觀看待中國，奉行穩健務實的對華政策，獨立自主，排除不必要的外部干擾。

王毅強調，一個中國原則是中加關係的政治基礎。如果台灣問題處理不好，中加關係就會遭受根本性損害。希望加方在涉及中國核心利益的問題上，採取正確的態度和立場。

外交部新聞稿引述喬利表示，加方尊重中國主權、制度和中國人民獨立自主作出的選擇，積極評價中國發展特別是脫貧取得的巨大成就。這一段加中關係處於困難階段，加方願同中方坦誠相待、相互尊重，本着向前看的精神，推動加中關係逐步重回正軌，建設更具韌性的雙邊關係，願同中方加強氣變、環保、抗疫合作。

雙方還就烏克蘭問題交換了意見。王毅強調，中方呼籲各方冷靜理性思考，為和平創造機會，為談判開闢前景。中方將繼續本着客觀公正立場，為此發揮建設性作用。喬利表示，加方願同中方保持溝通。

根據加拿大政府官網，喬利表示，加拿大與世界將會關注中國在該事件上的舉動與步伐。

雙方也針對中加關係的挑戰進行討論，包括涉及任意拘留（arbitrary detention）的事件，以及坦誠對話的重要性。喬利也向廣西MU5735空難表示慰問，並對新疆問題表示關心。

李克強：推動經濟穩中加固向好 宏觀政策不急轉彎（第二版）

中國駐加拿大使館駁加總理涉華言論：冬奧不是搞政治操弄的舞台

責任編輯：袁瑋婧

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