美英澳宣布合作研發高超音速武器 中方斥加劇亞太軍備競賽（更新版）

美英澳安全聯盟（AUKUS）宣布將合作開發高超音速武器，被視為劍指中國。

中國常駐聯合國代表張軍警告，不要採取可能助長類似烏克蘭危機的措施，強調「己所不欲，勿施於人」。

*16：21 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人趙立堅周三（6日）批評，美英澳三國藉口烏克蘭危機、打著維護亞太安全穩定的幌子，大張旗鼓宣稱美英將向澳提供核動力潛艇，美英澳將合作開發高超音速武器等先進軍事技術，不僅加大核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系，更加加劇亞太軍備競賽，破壞亞太和平穩定。亞太國家對此要高度警惕。

發展威懾力 追趕中俄

美英澳三方周二（5日）發表聯合聲明，表示就高超音速和反高超音速以及電子戰能力方面，開展新的三邊合作，並擴大信息共享，深化國防創新合作。

彭博引述一位不願具名的英國官員表示，該聯盟希望對抗高超音速這類武器的威脅，並發展自己的威懾力。報道指出，這種武器可躲過傳統的導彈防禦系統，飛行速度至少是音速的5倍。

澳洲傳媒報道認為，這次美英澳三方合作開發高超音速導彈，以追趕中俄，指這兩國在此競賽中已領先美國。

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張軍：勿助長類似烏克蘭危機

對於美英澳合作研發高超音速武器，路透引述中國常駐聯合國代表張軍周二警告稱，不要採取可能在世界其他地區助長類似烏克蘭衝突的危機的措施。

他表示，任何不想看到烏克蘭危機的人，都應該避免可能導致世界其他地區陷入此類危機的行動，「正如中國諺語所言，己所不欲，勿施於人」。

趙立堅促摒棄冷戰思維

趙立堅在外交部例行記者會上指出，美英澳三邊安全夥伴關係是「盎格魯撒克遜」小圈子，改不了冷戰思維和集團政治的老腦筋，脫不開挑動軍事對抗、拱火澆油遞刀子的老套路。他們的終極目標是打造亞太版北約，徹頭徹尾服務美國霸權之私。亞太國家對此當然堅決反對。

「正人先正己」，中方奉勸美英澳正視亞太國家求和平、謀發展、促合作、圖共贏的願望，摒棄冷戰思維和零和博弈，忠實履行國際義務，多做有利於地區和平穩定的事。

責任編輯：林佩怡

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