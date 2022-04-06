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美英澳宣布合作研發高超音速武器 中方這樣警告

國情動向 11:22 2022/04/06

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美英澳安全聯盟（AUKUS）宣布將合作開發高超音速武器，被視為劍指中國。

中國常駐聯合國代表張軍警告，不要採取可能助長類似烏克蘭危機的措施，強調「己所不欲，勿施於人」。

發展威懾力 追趕中俄

美英澳三方周二（5日）發表聯合聲明，表示就高超音速和反高超音速以及電子戰能力方面，開展新的三邊合作，並擴大信息共享，深化國防創新合作。

彭博引述一位不願具名的英國官員表示，該聯盟希望對抗高超音速這類武器的威脅，並發展自己的威懾力。報道指出，這種武器可躲過傳統的導彈防禦系統，飛行速度至少是音速的5倍。

澳洲傳媒報道認為，這次美英澳三方合作開發高超音速導彈，以追趕中俄，指這兩國在此競賽中已領先美國。

美國戰略司令部：中國核武正驚人地擴張 美面臨風險升級

【中美角力】美軍最高將領：中國正擴大軍事力量 試圖修改全球既定規則

張軍：勿助長類似烏克蘭危機

對於美英澳合作研發高超音速武器，路透引述中國常駐聯合國代表張軍周二警告稱，不要採取可能在世界其他地區助長類似烏克蘭衝突的危機的措施。

他表示，任何不想看到烏克蘭危機的人，都應該避免可能導致世界其他地區陷入此類危機的行動，「正如中國諺語所言，己所不欲，勿施於人」。

責任編輯：林佩怡

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