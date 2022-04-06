台商大本營昆山今起「封城」三日 停一切非必要活動全民核檢

面對疫情來勢洶洶，台商大本營昆山市昨（5日）宣佈，自4月6日起連續三天在全市進一步升級疫情防控措施，包括停止一切非必要流動、活動，非必要不得離開昆山，企業實行輪休減產或居家辦公，相關措施形同於「封城」。

昆山是台資電子業重鎮，「封城」牽動電視、iPhone、手提電腦等產品出貨，恐重創全球電子業。

昆山市發佈通知指，當前，昆山已連續出現新冠肺炎陽性感染病例，疫情防控形勢嚴峻複雜，為了堅決有效阻斷疫情傳播，有效協同周邊城市抗疫，決定自4月6日起連續三天在全市進一步升級疫情防控措施。

企業輪休減產 要實行全封閉管理

通知指出，非必要不得離開本村（社區），市民全面減少非必要的活動，城市保持「相對靜默」。所有市民須連續三天參加核酸檢測，對不參加核酸檢測人員的健康碼賦「黃碼」。除必要的就醫之外，原則上每戶家庭隔天僅限一人憑證限時「點對點」外出購買生活物資。所有人員非必要不離昆，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明離昆。

各級機關、企事業單位繼續實行輪休調休，除承擔防疫任務的機關事業單位工作人員外，均就地轉為志願者參加社區防疫工作和社區服務。除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣等公共服務類企業外，其他企業實行輪休減產或居家辦公。輪休減產的企業，要實行全封閉管理，嚴格落實防疫主體責任，並做好安全生產工作。

同時，停止一切非必要流動、活動。除保障城市運行的救護車、物資保障車、消防車、物流快遞車輛等，市內公交、出租車、網約車等暫停運營。

恐重創全球電子業

江蘇昆山是電子、面板、電腦零組件代工生產重鎮，台資的友達、和碩、緯創、南電等都在當地落腳。當地自4月2日至6日升級防控措施時，不少工廠已宣布停工因應。台灣《經濟日報》引述業界人士說，「昆山封城對全球電子業的影響更甚於上海封城」。截至3日，已經有鮮活果汁、南電、南亞、同協、台光電、欣興等多家台企昆山廠，陸續宣布配合當地政策暫時停工，或者採取人員閉環調度管理。

昆山經濟地位重要，全市常住人口超過200萬，GDP總值超過4700億元人民幣，在全國製造業百強縣（市）中排名第一。分析認為，目前江蘇疫情不算嚴重，全省5日僅新增74宗無症狀個案，但由於昆山和上海連接，因此當局認為要強化防疫措施。

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責任編輯：蒯宇澄

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