考慮陽性兒童特殊照顧 上海衛健委：家長可自願申請陪護

上海嬰幼兒感染者需強制與未感染父母分開收治，引發輿論多日不滿，上海市衛健委今日（6日）改變之前說法，表示有特殊需要的兒童，監護人可自願申請陪護。

據澎湃新聞，在上海今日的疫情防控發布會上，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，兒童是最柔軟的群體，兒童的感染牽動着大家的心，我們同為父母，感同身受。兒童感染者的收治，既要遵守法律法規和防控規範的要求，也要考慮他們特殊照護的實際需求。

監護人自願申請

她指，上海不斷改進和完善服務保障措施，主要有以下三個方面：

一是在收治上加強專科醫療團隊配備，使他們得到規範的觀察和治療。針對兒童群體設置專門區域，增強照護力量。同時，對有家庭成員感染的情況採取親子收治模式，有利於看護照顧。

二是對於一些有特殊需要的兒童，由監護人自願申請，在充分了解可能的健康風險並簽署告知承諾書後，可以陪護。

三是符合陪護條件的家長應在工作人員指導下，做好個人防護，落實規範佩戴口罩、分時用餐、不與兒童共用生活物品等防護措施，嚴格遵守各項管理制度。我們一起共同努力。

此前上海嬰幼兒隔離點惡劣環境被曝光，市衛健委回應指除非家長陽性才可陪護，否則染疫兒童需分類收治。此政策引發輿論不滿，甚至有家長在網上諮詢快速染疫方法。此外，西方二十多個國家外交官向上海官方表達對此措施的不滿，督促當局勿把染疫兒童與父母分開。

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責任編輯：袁瑋婧