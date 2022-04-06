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【內地疫情】蘇州現Omicron新分支？專家：尚不確定 但「新分支」可能自生自滅

社會熱點 12:03 2022/04/06

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蘇州市疾控中心2日在疫情發布會上介紹，該市發現OmicronBA.1.1進化分支，在多個數據庫中均未發現新冠病毒基因組高度同源序列。這引發外界關注是否出現新變體。專家指出，僅憑測序相似程度判斷為時過早，是否為「新分支」目前尚不確定。而且，即使出現新分支也無需過度恐慌，分支最後未必會形成主流，也很少會發展為更具感染力和致病性的毒株。

專家：披露新分支時 需公布變異位點

蘇州市疾控中心2日在疫情發布會上介紹，該市發現OmicronBA.1.1進化分支，在多個數據庫中均未發現新冠病毒基因組高度同源序列。盡管蘇州市疾控中心強調，需要一定時間來分析比對才能公布進一步信息。但這個新變異仍引起廣泛關注。

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據內媒報道，一位國家級數據平台的病毒學專家介紹，「未發現高度同源的序列」的說法不夠科學。該專家表示，

首先，該報道想表述的意思應該是「高度相似的序列」，在生物進化研究中，「同源」只能被描述為「是」或者「否」；

其次，「高度」的含義不夠精確，99.9%和99%都可能被認為是「高度」，但是這兩個相似性之間的差異引起的序列數量變化高達200多個核苷酸。

最後，基因組序列變化並不意味著病毒的傳播力、感染力、致病力等必然會發生變化，不能僅僅根據序列差異數量判斷是否出現新的流行變異株，而應進一步分析序列變異有沒有引起對應氨基酸的變化，這個變異又發生在哪個蛋白上，如果是重要蛋白是否在關鍵區域。只有這些都研究清楚了，才能夠知道新的毒株可能產生的後果。

所以在披露Omicron「新分支」時，必須同時將變異位點公布出來。

專家：即使是新分支 亦未必成主流

專家還指，對於新冠病毒的新分支，國際上有不同定義。有的定義比較粗放、有的比較細致。學術界有不同的分類方法，設立了不同的標準。以較為廣泛應用的「PANGO」法為例，該方法規定：一個新的子分支，必須有實質性地向前傳播。目前而言，僅從一位感染者中檢測到該變異序列，難以證實其有實質性地向前傳播，因此不一定能被定義為新分支。

「此輪本土疫情已經持續了一個多月了，按照新冠病毒的變異速度，出現2個左右的變異是正常的。」該專家表示，但並不是說新冠病毒一出現新分支就都會變成厲害的變異株，只有比較「適應」的病毒才有可能存活下來，即便存活下來，也未必會發展成為主流毒株。

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「如果你去回溯Delta毒株，會發現它有很多分支AY.1、AY.2……AY.133，但最後成為主流的只有幾個。」該專家解釋，大量的分支在流行的過程中「自生自滅」。因此，即便是出現一個新的分支，那也無需過度恐慌，分支最後未必會形成主流，也很少會發展為更具感染力和致病性的毒株。

責任編輯：尹航

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