上海女子拒配合核酸檢測 向民警吐口水及潑水遭罰（有片）

上海新冠肺炎疫情持續，為快速排查、切斷疫情傳播鏈，當地連日來已進行多輪核酸篩查，但卻有極個別市民認為「只要自己不出門就不必進行核酸檢測」。日前，上海寶山一名女子因拒不配合檢測，又向民警吐口水、潑水，被警方依法處以行政處罰。

據人民網報道，周一（4日）上午9時許，寶山分局泗塘新村派出所進駐社區的民警，接到志願者的求助，指小區內有一名女子在居委工作人員和志願者多次上門勸說後，仍拒絶下樓配合做核酸，希望民警提供幫助。

民警到場後出示警官證，並告知相關防疫規定和法律條文，女子在拒不配合的同時突然透過小窗向外吐口水，緊接著又拿起一盆水潑向民警，民警立即將其傳喚至派出所接受調查。

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涉事女子周某到案後坦言，自認為沒有離開過家，核酸做了也是無用，所以對志願者和民警的勸告置之不理。目前，上海寶山警方已對周某依法作出行政處罰。

警方表示，目前上海的疫情正處於關鍵時期，市民應遵守疫情防控政策要求，自覺及時接受核酸檢測。此外，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組研究決定，今日（6日）起在全市範圍內再開展一次核酸或抗原檢測。

責任編輯：易燕丹

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