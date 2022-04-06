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美宣布9500萬美元對台軍售 京：強烈譴責 將採堅決有力措施（更新版）

國情動向 16:25 2022/04/06

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美國國防合作安全局（DSCA）周二（5日）宣布最新一次對台軍售，預計總額為9500萬美元（折合約7.4億港元）。

＊16：25 新增北京回應

這是拜登政府任內第三度、今年第二度宣布的對台軍售。台灣的總統府表示誠摯感謝，稱這再展現台美合作夥伴關係堅若磐石，也充分顯示美國政府對台灣防衛需求的高度重視，台灣會持續展現自我防衛決心。

在北京，外交部發言人趙立堅周三（6日）批美此舉嚴重損害中美關係和台海和平與穩定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責，促美撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫；中方將採取堅決有力措施，堅決捍衛自身主權安全利益。

據中央社報道，美國國防安全合作署周二宣布，美國國務院已經決定同意對台軍售，總額預計為9500萬美元。這項愛國者專案人員技術協助（Patriot Contractor Technical Assistance）軍售案，主要是提供專業技術援助，包括愛國者防空系統、相關設備與後勤培訓、規劃、部署、維護等支援，以及地面設備、備件與消耗品所需的技術支援。

國防安全合作署重申，這項軍售案是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益；這項軍售有助提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。此次軍售亦將有助台灣維持導彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力。台灣將能用此能力嚇阻區域威脅，增強本土防衛。

兩家美軍工企業長期對台軍售 京宣布實施反制

【中美角力】美國批准約1億美元對台軍售 京：強烈要求立即撤銷

在北京，外交部發言人趙立堅表示，美國向台售武，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八•一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全發展利益，嚴重損害中美關係和台海和平與穩定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

他強調，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，中方將採取堅決有力措施，堅決捍衛自身主權安全利益。

責任編輯：林佩怡

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