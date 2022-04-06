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官媒引專家料中國首季經濟增4%至5%

經濟脈搏 12:37 2022/04/06

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官媒《上海證券報》引述多位專家指出，今年中國首季宏觀經濟增長將達到4%至5%之間，有望實現「開門穩」。

報道引述交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，1至2月份經濟指標較好，3月份受疫情散發影響，經濟數據很可能下滑，預計首季經濟增速在4%左右，與去年第四季基本持平。

3月疫情影響生產活動有所放緩

唐建偉稱，3月生產活動有所放緩，電爐開工率低於去年同期，煤炭價格回落，工業增加值增速可能下降到5%。房地產開發投資仍處於低位。鋼材和水泥價格略有上漲，需求拉動力量仍偏弱，預計投資增速下降到8.5%。

他認為，為應對需求走弱，需要在加大穩增長力度的同時盡快落實退稅減稅，建議貨幣信貸加大實施力度，適時降準、降息仍有必要，切實擴大新增貸款規模，發揮寬信用效力。

植信投資研究院院長連平指出，受多地疫情大幅反彈導致的停工停產影響，一季度末製造業PMI走弱收縮至49.5，工業生產明顯趨緩；基建投資保持高速增長，成為「穩經濟」的首要抓手；房地產投資下行壓力仍然較大；固定資產投資增長10%，保持相對平穩態勢；消費受疫情衝擊較大，但仍可保持2%左右的正增長。預計一季度經濟增長5.0%左右，基本實現「穩增長」的預期目標。

穩增長需加大力度 加快財政支出

連平並稱，近期疫情在國內多地蔓延，全國就業形勢嚴峻，中小企業和個體商戶可能面臨現金流緊張，不過，進入二季度，相關壓力有望逐步緩解。他表示，一季度積極財政政策靠前發力，基建等相關支出進度加快，地方政府專項債發行進度可能達到34%。二季度要進一步加大民生、科技、基建等相關支出強度，地方政府專項債發行進度有望達到60%，減稅降費制度安排將落地實施，中央對地方轉移支付將助力基層落實政策。

世銀下調今年內地經濟增長預測至5%

疫情封控升級經濟承壓 外媒：上海分區「封城」反映三難困境

責任編輯：蒯宇澄

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