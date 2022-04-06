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【烏克蘭局勢】中方指布查鎮平民死亡畫面令人不安 籲查清前避免無端指責

國情動向 13:35 2022/04/06

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俄烏戰事未了，烏克蘭基輔近郊的布查鎮（Bucha）最近發現多具平民屍體，震驚國際。俄軍被指殺害平民，莫斯科否認相關指控。

中國常駐聯合國代表張軍周二（5日）表示，有關布查鎮平民死亡的報導和畫面令人十分不安，必須查清。他強調，任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。

烏布查鎮發現400屍體 歐美加強制裁俄

外媒用衛星圖反駁俄方 佔領布查期間街道已見屍體

聯合國安理會周二就烏克蘭局勢舉行公開會。據中國常駐聯合國代表團網站，張軍在會上闡述中方關於當前烏克蘭局勢的立場主張，強調推動烏克蘭局勢降級，盡早停火止戰，是國際社會的迫切期待，也是中方的強烈願望。對話談判是開啟和平之門的唯一出路。

他強調，中方高度重視烏克蘭人道問題，支持一切有利緩解烏克蘭人道危機的倡議和舉措，呼籲當事方遵守國際人道法，保護平民和民用設施安全，最大限度減少平民傷亡等。中方已經並將繼續向烏克蘭和周邊國家提供人道援助。

張軍又表示，根據國際人道法，平民在武裝衝突中應免遭任何形式的暴力，針對平民的襲擊不可接受，也不應該發生。有關布查鎮平民死亡的報導和畫面令人十分不安，事件的相關情況和具體原因必須查清。任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。

全方位制裁 恐引發全球經貿能源糧食危機

張軍又指，烏克蘭危機的溢出效應正在對世界特別是發展中國家產生巨大影響，這值得高度重視，必須加強管控。重申制裁不是解決問題的有效手段，反而會加速危機外溢，帶來新的複雜問題。

他續指，實施全方位、無差別的制裁，無異於將世界經濟政治化、工具化、武器化，引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鍊等領域嚴重危機，危及國際社會數十年的發展成果，讓各國民眾付出沉重代價。

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中方呼籲美國、北約、歐盟同俄羅斯開展全面對話，直面多年來積累的矛盾，找到解決問題的辦法，推動構建均衡、有效、可持續的地區安全框架。

他強調，在烏克蘭問題上，中方不謀求地緣政治私利，沒有隔岸觀火心態，更不會做火上澆油的事情。真誠期待的目標只有一個，就是和平。中方將繼續勸和促談，為解決烏克蘭危機發揮建設性、負責任作用。

責任編輯：林佩怡

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