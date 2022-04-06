深圳二手房成交回暖 3月網簽1355套按月增25.5%

據澎湃新聞報道，從深圳市房地產中介協會獲悉，根據深圳市住建局網簽系統的數據統計，3月份深圳市一手住宅共成交2859套，按月增長49.9%，二手房網簽（以網簽系統中買賣合同錄入時間為查詢口徑，非過戶數據）1355套，按月增長25.5%。

深圳市房地產中介協會指出，雖然3月份深圳經歷了疫情的反复肆虐，市場網簽因抗疫封控受到了一定影響，但市場逐步恢復回暖的跡像已漸漸明朗。

自2021年2月8日深圳二手住房成交參考價格機制建立以來，二手房市場持續低迷，按照深圳房地產中介協會此前公佈的數據，2022年2月，深圳二手住宅成交量不足千套，僅為906套，成交量創有數據統計以來最低值。

福田區因封控二手網簽下滑 龍崗區成交最大

深圳市房地產中介協會稱，2022年3月份，深圳市二手房網簽套數1355套（含自助），按月增長率為25.5%。在經歷了一季度反反复复的疫情，以及春節假期效應的雙重影響後，二手房市場在3月份末開始有所起色，市場網簽量「觸底」回暖的趨勢已逐漸清晰。

從區域網簽分佈看，3月份福田區因疫情防控形勢較為嚴峻，多個街道被劃分為中、高風險區域，導致區域內二手房市場受到較大衝擊，因此，相比2月份，3月份福田區二手房網簽佔比下滑了6.2個百分點。而龍崗在此次疫情中受創較輕，成為了3月網簽量佔比最大的區域。

成交逐步回暖的同時，深圳二手房在售挂盤量也得到回升。根據四大行（樂有家、世華、貝殼找房、中原地產）公開挂盤出售數據統計，截至3月31日，深圳全市共挂盤出售房源60423套（存重複房源，後同），對比2月28日統計的41262套在售房源增加19161套，挂盤量明顯上漲。深圳二手樓參考價將上調？市住建局：會適時調整並近期公布

宏觀環境「微寬鬆」4月料續回暖

值得一提的是，針對市場傳言深圳二手房參考價將上調3%-5%的消息，3月29日，深圳市住建局回應稱，「二手住房成交參考價格的發布是為落實我市房地產調控的工作安排，按照《深圳市住房和建設局關於建立二手住房成交參考價格發布機制的通知》要求定期發布，我們會視調控要求和市場形勢適時對價格做出相應調整，並於近期在深圳市住房和建設局官方網站、微信公眾號等官方網絡平台發布。」

對於後市預判，深圳市房地產中介協會預測，在「房住不炒大原則之下，「一城一策」的因城施策力度將會明顯加大，而兩會後，全國各地陸續出現的部分省會城市「鬆綁」調控政策也恰恰印證了這一判斷。以深圳為代表的熱點城市，在政策上，既要防範因調控而導致的市場報復性行情，又要預防市場預期的過度看衰。因此，預計這類城市在宏觀環境「微寬鬆」的前提下，適度對調控舉措進行微調，以保障市場持續平穩。由於3月份市場受疫情衝擊，預計原本春節後逐步回暖的市場行情，將會順延至4月份。此外，據統計，4月份將集中入市140餘個新盤項目，對於購房者而言，4月份不失為「上車」的好時機。

深圳二手樓參考價將上調？市住建局：會適時調整並近期公布

責任編輯：蒯宇澄

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