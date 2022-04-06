四川宜賓市興文縣發生5.1級地震　重慶、成都有震感

據中國地震台網測定，四川宜賓市興文縣（北緯28.22度，東經105.03度）今日（6日）早上7時50分發生5.1級地震，震源深度10公里，重慶、成都等多地有震感；目前暫未收到傷亡或嚴重損毀報告。

本次地震震央距興文縣22公里，距雲南威信縣42公里，距宜賓市70公里，距成都市278公里，距重慶市211公里。根據移動人口大數據分析，震央20公里範圍內有約16萬人口，50公里範圍內有約200萬，100公里範圍內有約1069萬。

部分鐵路列車服務受影響

地震導致成都、重慶、自貢等多地有震感。興文縣委宣傳部工作人員表示，當地已啟動四級響應，正對受災情況進行排查，目前暫無人員傷亡報告。

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「地震的時候我正在二樓開會，聽到桌椅、窗戶劇烈晃動聲，大概持續了3秒左右。」武警宜賓支隊興文中隊中隊長文彪稱，地震後不到10分鐘武警宜賓支隊就做好了救援準備，裝備、人員已經上車，等待出發通知。

興文縣消防救援大隊亦已啟動應急響應工作機制，速報員立即前往震央了解情況，大隊3車21人前往震央核實災情。支隊重型搜救隊和周邊珙縣、筠連、江安、長寧等地震分隊在營區集結完畢。

此外，本次地震造成成貴鐵路、綿瀘高鐵沿線及部分車站均有不同程度震感。為確保旅客安全，鐵路部門迅速啟動應急預案，緊急封鎖相關區段線路，全面巡檢行車設備，排查安全隱患。受此影響，部分列車將不同程度延誤。

責任編輯：易燕丹

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