【內地疫情】江蘇徐州主城區封控逾周 允許困難企業延期30天支薪

江蘇徐州因疫情防控，自3月30日起宣布主城區及周邊區域停止一切非必要流動及活動，目前延至9日解封。徐州當局表示，將允許因疫情經營困難、無支付能力的企業，延期30天支付勞動者工資。

封控停工停業影響職工工資支付

據央視新聞報道，徐州昨天（5日）召開第八場疫情防控新聞發佈會，徐州市人社局局長于洪亮談到疫情防控期間企業職工工資發放的問題。

于洪亮說，企業因受政府採取停工停業等緊急措施影響職工工資支付問題，分以下四種情況處理：

一是企業停工停業在一個工資支付周期內的，應當視同勞動者提供正常勞動並按勞動合同的規定支付其工資。

二是企業停止線下活動超過一個工資支付周期的，若企業安排勞動者通過電話、網絡等方式提供了正常勞動，企業可以根據其提供的勞動支付相應的工資報酬，但不得低於當地最低工資標準；若企業沒有安排勞動者工作的，發放不低於當地最低工資標準80%的生活費。

三是如企業安排勞動者在政府採取緊急措施期間使用帶薪年休假或企業自設福利假等各類假的，企業應按假期規定支付工資。

四是企業因政府採取停工停業等緊急措施導致經營困難暫無工資支付能力的，經與工會或職工協商同意後，可暫時延期支付勞動者工資，延期時間不超過30天。

于洪亮說，因醫療機構或者政府依法對冠病患者、病原攜帶者、疑似病人、密切接觸者等實施隔離措施，導致勞動者不能提供正常勞動的，企業應按正常勞動支付勞動者在隔離期間的工資。隔離期結束後，對仍需要停止工作進行治療的勞動者，企業按照職工患病的醫療期有關規定支付工資。

網民質疑職工權益受到損害

對於上述規定，有網民提出質疑，認為雖然緩解了企業的壓力，但很多沒法按時領取工資的職工的權益受到損害，尤其是那些家庭困難、急需用錢的勞動者。還有網民問：「房貸、水電費也能延遲一個月繳納不？」

徐州市主城區核酸檢測已進入第八輪。該市本輪疫情累計報告陽性感染者64例，其中確診病例16例，都屬於輕型，其他為無症狀感染者。目前，這些人員均在市級定點醫院隔離觀察治療。

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責任編輯：袁瑋婧