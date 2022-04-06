內媒稱因疫情推遲還房貸有必要提上議事日程 網民熱議

疫下不少打工仔、創業者收入受影響，甚至失去全部收入來源。近日，多地有市民在網上求助，希望能延緩房貸還款期限。中國共青團北京市委機關報《北京青年報》發文稱，房貸斷供不僅影響個體和家庭的穩定，對銀行和房地產業也會帶來一定程度的沖擊，因疫情推遲還房貸有必要提上議事日程。

北京青年報：房貸斷供一定程度上衝擊銀行和房地產業

近日，多地有市民在網上求助，希望能延緩房貸還款期限。對此，各家銀行都有回應，有的銀行表示可以考慮；有的銀行則不行；有銀行在部分地方可以，在另一些地方則不行。某商業銀行工作人員介紹，目前該銀行暫無由於疫情減免房貸相關規定，根據規定，房貸還款延遲一天會影響征信記錄，延遲三個月將會啟動訴訟程序。

深圳二手房成交回暖 3月網簽1355套按月增25.5%

5天5城放寬購房政策 內地樓市企穩可期？

文章稱，「收入大減甚至失去收入，生活上苦點可能尚無大礙，想想其他辦法或者盡量忍一忍，或許就能挺過去，但房貸是一份契約，具有法律效力，不能不還。」

文章稱，不要小看房貸斷供的風險，它不僅影響個體和家庭的穩定，對銀行和房地產業也會帶來一定程度的沖擊。因此，「因疫情推遲還房貸」有必要提上議事日程，包括銀行在內的相關機構和部門，都應參與討論，共同尋找破解之道。

有網民指 疫情屬不可抗因素

文章還提到，對於銀行來說，因受疫情影響而推遲還房貸，只是暫時的，這和失去償還能力完全是兩回事。而且這部分群體數量有限，理論上不會對銀行的資金鏈構成特別大的影響。

文章又指出，2020年2月，人行、財政部、銀保監會等五部門發布《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，其中提及信貸還款。可見，因受疫情影響推遲還房貸，並非無先例，在制度上也具可行性。現在需解決的是盡快達成共識，制訂具體的可普遍適用的操作方案，讓推遲還房貸制度化形式確定下來，幫助困難群體渡過難關。

人行上海分行：不得盲目抽貸斷貸 確保產業鏈供應鏈穩定運行

上述文章在微博上引發網民熱議：

微博ID別忘了我名字是兵營:我覺得很有必要，畢竟這屬於不可抗力因素。國家應該適當給予政策傾斜，人性化關懷。 微博ID手新宇:銀行為什麽不可以虧損？ 微博ID毛呢蘇小九:疫情戰爭自然災害都屬於不可抗力呀

但也有網民認為要尊重合同，「買房本來就是屬於風險投資，這個風險不僅包括價格下跌，更包括失業斷供的風險，自己沒考慮好穩健的現金流，遇到這種情況就要推遲還貸，有沒有點契約精神？」

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道