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聾人對話？歐盟外交政策負責人這樣評價中歐峰會（更新版）

國情動向 17:19 2022/04/06

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中歐領導人視像峰會上周五（1日）舉行，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周二（5日）在歐洲議會報告成果。綜合外媒報道，博雷利以「聾人對話」形容中歐峰會，強調中國只想講自己的話，既不想談烏克蘭、人權等議題，只想討論正面的話題，雙方沒達成共識。

*17：19 新增中國外交部回應

據彭博，中國外交部發言人趙立堅周三（6日）表示會談「非常成功」，博雷利的評論並非事實。他稱，歐盟應該做的是貫徹中歐領導人會晤的共識和精神，推進雙邊關係，而不是發表不負責任的言論。

彭博報道，博雷利上周陪同歐盟領導人參加與中國國家主席習近平的會談。博雷利表示，中國希望把圍繞烏克蘭的分歧放在一邊，「他們不想談論烏克蘭。他們不想談論人權和其他問題，而是專注於積極方面的事情」。

博雷利向歐洲議會稱，歐洲方面明確表示，這種區分是不可行、不可接受的，「對於我們而言，發生在烏克蘭的戰爭是一個決定性時刻，將決定我們將生活在一個由規則主導的世界，還是由武力主導的世界」。

指中方避免指責俄羅斯

博雷利表示，歐盟敦促中國利用其對俄羅斯的影響力，以實現立即停火及支持人道主義走廊，又表明任何幫助莫斯科逃避制裁的企圖，都會導致「嚴重後果」。他稱，中方堅持希望看到和平的慣常表述，但避免具體承諾，避免對俄羅斯進行任何指責。

德國之聲報道，博雷利表示，雖然因為政治因素無法直接點名，但北京很清楚侵略者是誰，他說：「中國不能假裝是一個大國，但當涉及到一個明顯讓它不舒服的衝突時，卻閉上眼睛或捂上耳朵。」

WSJ：中歐領導人在峰會上就烏克蘭衝突產生分歧

外交部：中歐達成許多共識合作應對危機

他指出，雙方雖然有歧見，但至少在避免使用化武和大規模毀滅性武器這些「紅線」上，應該要有共識。

京：會見開誠佈公、坦誠深入

國家主席習近平和總理李克強，上周五分別以視像方式與歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩會晤。

習近平表示，中方對烏克蘭局勢走到今天這一步深感遺憾。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，始終站在和平一邊，從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章宗旨和原則辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。

中方表示，此次會見開誠佈公、坦誠深入，增進了相互了解，也達成了不少共識，同意繼續加強溝通交流，開展協調合作。

責任編輯：林佩怡

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