衛健委：上海累計感染逾9萬宗 防控形勢非常嚴峻

上海疫情持續，國家衛生健康委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍指出，上海市疫情處於高峰期，累計報告感染者超過9萬宗，發生了較多的社區傳播，並外溢到多省多市，疫情防控形勢非常嚴峻。

3月以來全國感染病例逾17萬宗

國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，雷正龍在會上介紹，3月1日至4月5日，全國累計報告本土感染者17萬6455宗，波及29個省。總體上呈現出流行範圍廣、規模性疫情與散發疫情交織，外溢病例及續發疫情多發等特點。

他指，3月中旬以來，隨著各地疫情防控措施有效落實，此前疫情較為嚴重的5個省份中，廣東、山東、河北等呈現出向好的趨勢，但上海和吉林疫情仍處於發展階段。

國家衛健委新聞發言人米鋒指出，上海疫情防控正處在關鍵時期，國家衛生健康委已從全國15個省份調派醫務人員3.8萬餘人和每日238萬管核酸檢測能力支持上海，開展核酸檢測和新冠肺炎患者救治工作，幫助提升醫療救治與核酸檢測能力，將根據需要繼續調派支援力量。

堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖

米鋒表示，當前，全國新增本土確診病例和無症狀感染者快速增長，部分地區社區傳播仍未阻斷，疫情仍在高位運行，防控形勢嚴峻複雜。要繼續堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，快字當頭，加緊推進重點地區應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治。

他指出，要加強隔離點和方艙醫院儲備，提升規模性疫情處置能力。要千方百計幫助群眾解決實際問題，保障居民基本生活和就醫需求。要繼續做好個人防護，減少不必要的聚集。積極接種新冠病毒疫苗，特別是加快推進老年人接種。

責任編輯：蒯宇澄

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